Экономика

15:54 13.01.2021

Шмыгаль предложил поддержать пользователей электроотопления субсидиями

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Шмыгаль предложил поддержать пользователей электроотопления субсидиями

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров в среду поручил ответственным ведомствам внедрить механизм субсидирования бытовых потребителей, которые используют электроотопление для обогрева жилья.

"С учетом того, что был установлен единый тариф на электроэнергию для населения с 1 января, поручаю министерствам социальной политики и финансов переориентировать механизм субсидирования, который поможет людям, использующим электроэнергию для электрообогрева своих домов. Мы не оставляем своих граждан один на один с этой проблемой", – сообщил премьер.

Как отметил Шмыгаль, в связи с повышением энерготарифов в январе также увеличатся выплаты по субсидиям, которые в Украине получают 3,1 млн домохозяйств для оплаты коммунальных услуг в среднем размере от 1600 грн в месяц.

По его словам, правительство упростило порядок доступа к получению субсидий.

Теги: #отопление #субсидии
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