НКРЭКУ снова перенесла принятие решения о распределении "ГарПоком" средств на погашение задолженности 2020 перед электрогенерацией

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в очередной раз перенесла принятие решения о распределении ГП "Гарантированный покупатель" полученных от НЭК "Укрэнерго" средств в рамках кредитов госбанков на сумму 10,25 млрд грн на погашение задолженности 2020 года перед электрогенерацией.

Соответствующее решение принято без обсуждения на заседании регулятора в среду.

Согласно проекту решения на сайте регулятора, ГП "Гарантированный покупатель" предписывалось средства, полученные от ЧАО НЭК "Укрэнерго" в рамках кредита, предоставленного АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк" и АО "Укрэксимбанком", направить на погашение задолженности, накопленной в 2020 году перед производителями электроэнергии, кроме задолженности перед производителями ресурса из альтернативных источников.

Накануне заседания НКРЭКУ, в частности, профильные ВИЭ-объединения заявили, что ее позиция в вопросе распределения кредитных средств НЭК "Укрэнерго", предусмотренных на погашение ее задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель", противоречит нормам действующего законодательства и полномочиям регулятора и призвали снять этот вопрос с рассмотрения.

Свою позицию Украинская ветроэнергетическая ассоциация, Украинская ассоциация возобновляемой энергетики и Европейско-украинское энергетическое агентство изложили в письме от 12 января в адрес главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, а также, в частности, главы центра решения споров и переговоров Секретариата Энергосообщества Дирка Бушле, посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, регионального директора Всемирного банка в делах Восточной Европы Арупа Банерджи, управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы Маттео Патроне, регионального руководителя МФК в Беларуси, Молдове Украине Джейсона Пеллмара.

Ранее ряд бизнес-сообществ выступили категорически против предлагаемого решения, настаивая на погашении за счет этих средств 40% долгов перед ВИЭ до 1 августа в сумме около 9 млрд грн.

В предыдущем заседании НКРЭКУ 6 января приняли участия ряд народных депутатов и представителей инвесторов в ВИЭ, которые призвали комиссию воздержаться от принятия решения, наносящего, по их мнению, вред инвестиционному климату Украины и ставящим под угрозу развитие возобновляемой энергетики.