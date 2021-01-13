ШМЫГАЛЬ ПОРУЧИЛ ПОДДЕРЖАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ СУБСИДИЯМИ
ШМЫГАЛЬ ПОРУЧИЛ ПОДДЕРЖАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ СУБСИДИЯМИ
ШМЫГАЛЬ ПОРУЧИЛ ПОДДЕРЖАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ СУБСИДИЯМИ
Премьер Украины поручил подготовить госрегулирование цены на газ на период карантина по 6,99 грн за кубометр
Минэнерго и «Нафтогаз» представили два плана, по снижению платежек для граждан за газ и его доставку - Шмыгаль
Глава Минэнерго призывает "Нафтогаз" активнее добиваться переноса "Газпромом" точки продажи газа на границу с РФ
Премьер Украины поручил подготовить госрегулирование цены на газ на период карантина по 6,99 грн за кубометр
Первый замглавы "Укртранснафты" раскритиковал инициативу передачи компании от "Нафтогаза" в управление Минэнерго
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