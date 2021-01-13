Экономика

15:20 13.01.2021

ШМЫГАЛЬ ПОРУЧИЛ ПОДДЕРЖАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ СУБСИДИЯМИ

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ШМЫГАЛЬ ПОРУЧИЛ ПОДДЕРЖАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ СУБСИДИЯМИ

Теги: #шмыгаль #субсидии
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