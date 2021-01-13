Экономика

15:17 13.01.2021

АМКУ усматривает признаки доминирования группы "РГК" на рынке природного газа

2 мин читать
АМКУ усматривает признаки доминирования группы "РГК" на рынке природного газа

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) усматривает признаки доминирования "Региональной газовой компании" ("РГК") на рынке природного газа и пристально изучает действия группы, которая отличается наиболее высокими ценами на газ среди всех поставщиков.

Об этом заявил АМКУ в среду в своем заключении "О ситуации на рынках природного газа", обнародованном на его сайте.

"Председатель АМКУ Ольга Пещанская поручила региональным отделениям комитета провести углубленное исследование рынка поставок природного газа на предмет соблюдения субъектами рынка природного газа и органами власти требований законодательства о защите экономической конкуренции. Также комитет официально предостерег областные и Киевскую городскую государственные администрации воздержаться от действий в интересах какого-либо одного поставщика. Речь идет о принятии каких-либо актов, выдаче указаний, заключении соглашений или любых других действиях, которые могут привести к недопущению, устранению, ограничению или искажению конкуренции", ‒ сообщает АМКУ.

Ранее комитет уже оштрафовал облгазы группы "РГК" за злоупотребление монопольным положением в декабре 2019 года на сумму 280 млн грн (с требованием перерасчета платежек) и в декабре 2020 года – на 380 млн грн.

Как отмечают в АМКУ, с начала работы полноценного рынка природного газа для населения в Украине с 31 августа 2020 года только 3% граждан выбрали нового газопоставщика.

"Можно предположить, что отдельные потребители не смогли этого сделать из-за наличия определенных барьеров - угрозы действующего продавца отключить от газа, начисления несуществующих долгов и т.п. В случае наличия таких барьеров при попытке смены поставщика необходимо срочно обратиться к регулятору - НКРЭКУ. И преграды должны быть устранены им в кратчайшие сроки", ‒ напоминает потребителям АМКУ.

Комитет 3 декабря 2020 года предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации поставщикам природного газа воздержаться от действий, которые могут привести к недопущению ограничений при изменении бытовыми потребителями поставщика природного газа, установлении цен на природный газ.

Как сообщалось, под брендом "РГК", управляемым Group DF Дмитрия Фирташа, работают 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

 

Теги: #ргк #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:28 13.01.2021
АМКУ изучит обоснованность тарифов на распределение газа

АМКУ изучит обоснованность тарифов на распределение газа

15:11 29.12.2020
АМКУ оштрафовал две компании на 20,9 млн грн за сговор на торгах по ремонту здания Кассационного суда в Киеве

АМКУ оштрафовал две компании на 20,9 млн грн за сговор на торгах по ремонту здания Кассационного суда в Киеве

19:23 24.12.2020
АМКУ оштрафовал 18 облгазов РГК на 380 млн грн за нарушения при закупке счетчиков

АМКУ оштрафовал 18 облгазов РГК на 380 млн грн за нарушения при закупке счетчиков

19:12 22.12.2020
АМКУ разрешил DCP Direct Investment Fund I получить свыше 25% в комбикормовой ГК "Единство"

АМКУ разрешил DCP Direct Investment Fund I получить свыше 25% в комбикормовой ГК "Единство"

17:48 22.12.2020
АМКУ разрешил "Драгон Капитал" купить Юнекс Банк Новинского

АМКУ разрешил "Драгон Капитал" купить Юнекс Банк Новинского

11:29 22.12.2020
Philip Morris подал иск к Украине в международный инвестиционный арбитраж из-за штрафа АМКУ

Philip Morris подал иск к Украине в международный инвестиционный арбитраж из-за штрафа АМКУ

18:32 18.12.2020
АМКУ закрыл дело по "Роттердам+" без установления нарушений

АМКУ закрыл дело по "Роттердам+" без установления нарушений

18:01 18.12.2020
АМКУ оштрафует фармкомпанию "Здоровье" на 10 млн грн за копирование упаковки "Цитрамона" от "Дарницы"

АМКУ оштрафует фармкомпанию "Здоровье" на 10 млн грн за копирование упаковки "Цитрамона" от "Дарницы"

17:38 15.12.2020
АМКУ оштрафовал ДТЭК на 275 млн грн за злоупотребление монопольным положением, компания считает решение предвзятым

АМКУ оштрафовал ДТЭК на 275 млн грн за злоупотребление монопольным положением, компания считает решение предвзятым

15:49 14.12.2020
АМКУ оштрафовал "Зеонбуд" на 25,7 млн грн за необоснованность тарифов на трансляцию в формате Т2

АМКУ оштрафовал "Зеонбуд" на 25,7 млн грн за необоснованность тарифов на трансляцию в формате Т2

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тарифы на газ для населения будут снижены почти на треть на время карантина - ОПУ

Премьер Украины поручил подготовить госрегулирование цены на газ на период карантина по 6,99 грн за кубометр

ШМЫГАЛЬ ПОРУЧИЛ ПОДДЕРЖАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ СУБСИДИЯМИ

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,04 грн/$1

Минэнерго и «Нафтогаз» представили два плана, по снижению платежек для граждан за газ и его доставку - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Тарифы на газ для населения будут снижены почти на треть на время карантина - ОПУ

Глава Минэнерго призывает "Нафтогаз" активнее добиваться переноса "Газпромом" точки продажи газа на границу с РФ

Премьер Украины поручил подготовить госрегулирование цены на газ на период карантина по 6,99 грн за кубометр

ШМЫГАЛЬ ПОРУЧИЛ ПОДДЕРЖАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ СУБСИДИЯМИ

Экспорт мяса птицы из Украины в 2020 снизился в долларах на 4%, яиц – на 13,1% – Гостаможслужба

Первый замглавы "Укртранснафты" раскритиковал инициативу передачи компании от "Нафтогаза" в управление Минэнерго

Последние экономические прогнозы ЕЦБ актуальны, несмотря на новые ограничения в регионе - Лагард

Boeing выплатит $25 млн в рамках дела о завышении цен на компоненты для дронов

Чат-ботом "Укрзализныци" за первые сутки работы воспользовались 17 тыс. клиентов

Группа "Нафтогаз" в 2020 году перечислила в госбюджет 141,5 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА