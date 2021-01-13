АМКУ усматривает признаки доминирования группы "РГК" на рынке природного газа

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) усматривает признаки доминирования "Региональной газовой компании" ("РГК") на рынке природного газа и пристально изучает действия группы, которая отличается наиболее высокими ценами на газ среди всех поставщиков.

Об этом заявил АМКУ в среду в своем заключении "О ситуации на рынках природного газа", обнародованном на его сайте.

"Председатель АМКУ Ольга Пещанская поручила региональным отделениям комитета провести углубленное исследование рынка поставок природного газа на предмет соблюдения субъектами рынка природного газа и органами власти требований законодательства о защите экономической конкуренции. Также комитет официально предостерег областные и Киевскую городскую государственные администрации воздержаться от действий в интересах какого-либо одного поставщика. Речь идет о принятии каких-либо актов, выдаче указаний, заключении соглашений или любых других действиях, которые могут привести к недопущению, устранению, ограничению или искажению конкуренции", ‒ сообщает АМКУ.

Ранее комитет уже оштрафовал облгазы группы "РГК" за злоупотребление монопольным положением в декабре 2019 года на сумму 280 млн грн (с требованием перерасчета платежек) и в декабре 2020 года – на 380 млн грн.

Как отмечают в АМКУ, с начала работы полноценного рынка природного газа для населения в Украине с 31 августа 2020 года только 3% граждан выбрали нового газопоставщика.

"Можно предположить, что отдельные потребители не смогли этого сделать из-за наличия определенных барьеров - угрозы действующего продавца отключить от газа, начисления несуществующих долгов и т.п. В случае наличия таких барьеров при попытке смены поставщика необходимо срочно обратиться к регулятору - НКРЭКУ. И преграды должны быть устранены им в кратчайшие сроки", ‒ напоминает потребителям АМКУ.

Комитет 3 декабря 2020 года предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации поставщикам природного газа воздержаться от действий, которые могут привести к недопущению ограничений при изменении бытовыми потребителями поставщика природного газа, установлении цен на природный газ.

Как сообщалось, под брендом "РГК", управляемым Group DF Дмитрия Фирташа, работают 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.