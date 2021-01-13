Чат-ботом "Укрзализныци" за первые сутки работы воспользовались 17 тыс. клиентов

Чат-ботом АО "Укрзализныця" (УЗ) с функцией продажи билетов за первые сутки работы воспользовались 17 тыс. клиентов компании.

Согласно сообщению пресс-службы УЗ в среду, первый билет с помощью нового сервиса был куплен по маршруту Киев – Винница.

Как сообщалось, "Укрзализныця" 12 января запустила собственный пилот чат-бота с функцией продажи билетов в мессенджерах Viber (ukr_railway) и Telegram (@Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot), в первом релизе доступный для поездов категории "Интерсити+".