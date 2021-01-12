Экономика

20:45 12.01.2021

"Украинская компания по добыче песков и каолинов" победила на аукционе на Павловское месторождение за 46 млн грн

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"Украинская компания по добыче песков и каолинов" победила на аукционе на Павловское месторождение за 46 млн грн

ООО "Украинская компания по добыче песков и каолинов", в которой 25% принадлежит сыну экс-главы правления КЖРК и президенту криворожского футбольного клуба "Горняк" Константину Караманицу, победило в аукционе Госгеонедр на спецразрешение по добыче каолина первичного и песка на Павловском месторождении (Криворожский р-н Днепропетровской обл.).

Согласно информации в системе "Прозорро.Продажи", в ходе торгов цена выросла с начальной в 2 млн 968,712 тыс. до 46,05 млн грн (без НДС).

Основным конкурентом победителя выступило ООО "Спыс Украина" проживающего во Львове гражданина Турции Фирата Чакмака, которое в конце прошлого года приобрело на подобном аукционе за 5,735 млн грн право разработки участка с залежами руд золота - площадь Желтоводскую (Днепропетровская обл.).

Помимо того до цены в 25 млн грн торговалось ООО "Алиа Сант".

Согласно госреестру, совладельцами ООО "Украинская компания по добыче песков и каолинов" (с.Ранний Ранок, Криворожский р-н Днепропетровская обл.) с пакетами по 25% выступают также Роман Караманыць (укр. Караманиць), Елена Снижко и Александр Бай. Ранее они были младшими партнерами Константина Караманица в ООО "Рудомайн", а сейчас вместе с ним владеют по 22,5% в ООО "Интехпрогресс", зарегистрированном в том же с.Ранний Ранок.

Теги: #аукцион #каолин #месторождение
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