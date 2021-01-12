Экономика

19:14 12.01.2021

Цены на жилую недвижимость в Германии продолжат расти в 2021г - эксперты

1 мин читать
Цены на жилую недвижимость в Германии продолжат расти в 2021г - эксперты

Рост цен на недвижимость в Германии продолжится, несмотря на пандемию COVID-19 и ухудшение ситуации в экономике страны, прогнозируют эксперты.

"Рынок жилья в Германии на удивление устойчив", - отмечает Стефан Митропулос из Landesbank Hessen-Thuringen, которого цитирует агентство dpa.

Никакого спада, по его словам, не ожидается, лишь небольшое замедление темпов подъема. Жилая недвижимость, по его прогнозу, подорожают примерно на 4% в 2021 году вместо ранее ожидавшихся 5-6%.

Ранее предполагалось, что замедление экономической активности в мире, увеличение безработицы и сокращение доходов положат конец многолетнему буму на рынке недвижимости в Германии. Однако в третьем квартале жилье в стране выросло в цене на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, по данным Федерального статистического управления страны.

Эксперты Института городских, региональных и жилищных исследований GEWOS отмечают сохранение факторов, способствующих повышению цен. В их число входят демография, нехватка земли для строительства, а также низкий уровень процентных ставок и отсутствие альтернативных возможностей для инвестирования в условиях нестабильности других рынков, сообщает Deutsche Welle.

Теги: #недвижимость #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:30 12.01.2021
Переговоры представителей "нормандской четверки" завершились в Берлине

Переговоры представителей "нормандской четверки" завершились в Берлине

18:13 12.01.2021
Украинский общепит сократил выручку на четверть за первые три дня январского локдауна

Украинский общепит сократил выручку на четверть за первые три дня январского локдауна

11:50 12.01.2021
"Эпицентр К" привлек кредит итальянского UniCredit на EUR9,3 млн на техоснащение завода керамплитки в Киевской области

"Эпицентр К" привлек кредит итальянского UniCredit на EUR9,3 млн на техоснащение завода керамплитки в Киевской области

16:03 11.01.2021
Кабмин продлил срок действия госпрограммы обеспечения жильем молодежи до 2023г

Кабмин продлил срок действия госпрограммы обеспечения жильем молодежи до 2023г

15:47 11.01.2021
"Укроборонпром" готов сдавать в аренду 380 тыс. кв. м неиспользуемых площадей через "ProZorro.Продажи"

"Укроборонпром" готов сдавать в аренду 380 тыс. кв. м неиспользуемых площадей через "ProZorro.Продажи"

12:12 07.01.2021
Меркель разозлилась из-за штурма Капитолия в Вашингтоне

Меркель разозлилась из-за штурма Капитолия в Вашингтоне

11:15 04.01.2021
ПриватБанк выставил на аукцион ТЦ "Приозерный" в Днепре за 518 млн грн

ПриватБанк выставил на аукцион ТЦ "Приозерный" в Днепре за 518 млн грн

14:46 31.12.2020
Меркель заявила, что в этом году выступает с последним новогодним обращением

Меркель заявила, что в этом году выступает с последним новогодним обращением

18:10 30.12.2020
Объем выполненных стройработ в Украине в ноябре-2020 увеличился на 9,3% к ноябрю-2019 – Госстат

Объем выполненных стройработ в Украине в ноябре-2020 увеличился на 9,3% к ноябрю-2019 – Госстат

16:20 30.12.2020
Германия передала Украине 18 аппаратов ИВЛ – Минздрав

Германия передала Украине 18 аппаратов ИВЛ – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,04 грн/$1

Минэнерго и «Нафтогаз» представили два плана, по снижению платежек для граждан за газ и его доставку - Шмыгаль

Кабмин Украины в 2020г направил на борьбу с COVID-19 66,5 млрд грн - Минфин

Чистые международные резервы Украины составили $18,1 млрд – глава Совета НБУ

Украинское автопроизводство в 2020г сократилось почти на треть

ПОСЛЕДНЕЕ

"Украинская компания по добыче песков и каолинов" победила на аукционе на Павловское месторождение за 46 млн грн

Украина в 2020г сократила экспорт пшеницы на 1,8% и кукурузы на 6,4% – Гостаможслужба

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,04 грн/$1

Нефтяные цены сократили прирост, но остаются около 11-месячного максимума, Brent - $56,15 за баррель

"Укравтодор" начнет капремонт 5 мостов в рамках маршрута "Малый Карпатский круг"

ВИЭ-объединения призвали НКРЭКУ отказаться от распределения кредитных средств "Укрэнерго", изложили позицию структурам ЕС и МФО

Минэнерго и «Нафтогаз» представили два плана, по снижению платежек для граждан за газ и его доставку - Шмыгаль

Кабмин Украины в 2020г направил на борьбу с COVID-19 66,5 млрд грн - Минфин

Чистые международные резервы Украины составили $18,1 млрд – глава Совета НБУ

Доля NPL с начала 2020 года сократилась до 42% – Рожкова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА