Цены на жилую недвижимость в Германии продолжат расти в 2021г - эксперты

Рост цен на недвижимость в Германии продолжится, несмотря на пандемию COVID-19 и ухудшение ситуации в экономике страны, прогнозируют эксперты.

"Рынок жилья в Германии на удивление устойчив", - отмечает Стефан Митропулос из Landesbank Hessen-Thuringen, которого цитирует агентство dpa.

Никакого спада, по его словам, не ожидается, лишь небольшое замедление темпов подъема. Жилая недвижимость, по его прогнозу, подорожают примерно на 4% в 2021 году вместо ранее ожидавшихся 5-6%.

Ранее предполагалось, что замедление экономической активности в мире, увеличение безработицы и сокращение доходов положат конец многолетнему буму на рынке недвижимости в Германии. Однако в третьем квартале жилье в стране выросло в цене на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, по данным Федерального статистического управления страны.

Эксперты Института городских, региональных и жилищных исследований GEWOS отмечают сохранение факторов, способствующих повышению цен. В их число входят демография, нехватка земли для строительства, а также низкий уровень процентных ставок и отсутствие альтернативных возможностей для инвестирования в условиях нестабильности других рынков, сообщает Deutsche Welle.