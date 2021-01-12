Экономика

17:31 12.01.2021

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,04 грн/$1

1 мин читать
Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,04 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 28,04 грн/$1 с 28,15 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 28,03-28,05 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,05 грн/$1 с 28,24 грн/$1 в понедельник.

Регулятор также укрепил курс нацвалюты на 13 января – до 28,0460 грн/$1 с 28,2028  грн/$1 накануне.

Теги: #курс #гривня
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:28 11.01.2021
Погоня за формальным исполнением бюджета ослабила монетарную трансмиссию – член Совета НБУ

Погоня за формальным исполнением бюджета ослабила монетарную трансмиссию – член Совета НБУ

09:52 11.01.2021
Курс биткойна подскочил за неделю на 37%, падает в понедельник

Курс биткойна подскочил за неделю на 37%, падает в понедельник

17:53 05.01.2021
Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,25 грн/$1

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,25 грн/$1

15:12 04.01.2021
Биткойн подешевел на 10% после достижения очередного рекорда

Биткойн подешевел на 10% после достижения очередного рекорда

09:24 04.01.2021
Биткойн поставил очередной рекорд, преодолев отметку в $34000

Биткойн поставил очередной рекорд, преодолев отметку в $34000

11:40 31.12.2020
НБУ в 2021г следовало бы сдерживать волатильность курса гривни в пределах 5% - Устенко

НБУ в 2021г следовало бы сдерживать волатильность курса гривни в пределах 5% - Устенко

18:09 29.12.2020
Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,17 грн/$1

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,17 грн/$1

15:16 24.12.2020
Ралли биткойна в этом году более устойчивое, чем в 2017 году

Ралли биткойна в этом году более устойчивое, чем в 2017 году

18:47 23.12.2020
Курс гривни на межбанке в среду ослабился до 28,42 грн/$1

Курс гривни на межбанке в среду ослабился до 28,42 грн/$1

17:55 18.12.2020
Курс гривни на межбанке в пятницу ослабился до 27,99 грн/$1

Курс гривни на межбанке в пятницу ослабился до 27,99 грн/$1

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэнерго и «Нафтогаз» представили два плана, по снижению платежек для граждан за газ и его доставку - Шмыгаль

Кабмин Украины в 2020г направил на борьбу с COVID-19 66,5 млрд грн - Минфин

Чистые международные резервы Украины составили $18,1 млрд – глава Совета НБУ

Украинское автопроизводство в 2020г сократилось почти на треть

Украина в 2020г нарастила выпуск проката на 0,7%, чугуна на 1,5%, но снизила стали на 1,4%

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский общепит сократил выручку на четверть за первые три дня январского локдауна

Нефтяные цены сократили прирост, но остаются около 11-месячного максимума, Brent - $56,15 за баррель

"Укравтодор" начнет капремонт 5 мостов в рамках маршрута "Малый Карпатский круг"

ВИЭ-объединения призвали НКРЭКУ отказаться от распределения кредитных средств "Укрэнерго", изложили позицию структурам ЕС и МФО

Минэнерго и «Нафтогаз» представили два плана, по снижению платежек для граждан за газ и его доставку - Шмыгаль

Кабмин Украины в 2020г направил на борьбу с COVID-19 66,5 млрд грн - Минфин

Чистые международные резервы Украины составили $18,1 млрд – глава Совета НБУ

Доля NPL с начала 2020 года сократилась до 42% – Рожкова

Украинское автопроизводство в 2020г сократилось почти на треть

"Эпицентр К" привлек кредит итальянского UniCredit на EUR9,3 млн на техоснащение завода керамплитки в Киевской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА