Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,04 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 28,04 грн/$1 с 28,15 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 28,03-28,05 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,05 грн/$1 с 28,24 грн/$1 в понедельник.

Регулятор также укрепил курс нацвалюты на 13 января – до 28,0460 грн/$1 с 28,2028 грн/$1 накануне.