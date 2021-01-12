Экономика

17:08 12.01.2021

"Укравтодор" начнет капремонт 5 мостов в рамках маршрута "Малый Карпатский круг"

1 мин читать
"Укравтодор" начнет капремонт 5 мостов в рамках маршрута "Малый Карпатский круг"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в 2021 году начать ремонт пяти мостовых переходов в рамках государственного инвестиционного проекта "Малый Карпатский круг", призванного соединить три области единым маршрутом.

Согласно сообщению "Укравтодора" во вторник, уже объявлены тендеры на капремонт пяти мостовых переходов, работы по которым начнутся в этом году.

В рамках "Малого Карпатского круга" планируется восстановить 249 км дорог государственного значения и 37 искусственных сооружений. Уже отремонтировано 68 км.

Планируется, что в рамках проекта в 2021 году международная трасса М-06 Киев - Чоп во Львовской области получит 51,5 км нового покрытия. Кроме того, в области ремонтируются 24 км дороги Т-14-24 Сколе - Славское.

Закарпатская область в 2021 году отремонтирует 128,8 км дороги Р-21 Долина - Хуст.

В Ивано-Франковской области инвестпроект предусматривает восстановление 45 км автодороги Долина – Хуст. Работы возобновятся с началом строительного сезона.

В целом за 2020 год "Укравтодор" в рамках проекта на Закарпатье восстановил 67,8 км.

"Малый Карпатский круг" включает участки шести дорог госзначения, которые проходят через центральную часть Карпат во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Цель проекта, который реализуется в рамках "Большого строительства", - улучшить туристическую инфраструктуру в горной местности. Дороги восстанавливают по маршрутному принципу.

Теги: #карпаты #укравтодор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:42 09.01.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

18:23 05.01.2021
"Укравтодор" установил площадку WIM на автодороге М-14

"Укравтодор" установил площадку WIM на автодороге М-14

18:59 04.01.2021
Офис генпрокурора и ГБР направили компетентному органу Польши письменное подозрение для вручения экс-главе "Укравтодора" Новаку

Офис генпрокурора и ГБР направили компетентному органу Польши письменное подозрение для вручения экс-главе "Укравтодора" Новаку

18:39 03.01.2021
В Карпатах спасатели нашли потерявшего ориентировку туриста

В Карпатах спасатели нашли потерявшего ориентировку туриста

14:00 30.12.2020
"Укравтодор" открыл движение в обход Кобеляк на трассе Днепр - Решетиловка в Полтавской области

"Укравтодор" открыл движение в обход Кобеляк на трассе Днепр - Решетиловка в Полтавской области

15:09 28.12.2020
"Укравтодор" в 2021г. планирует потратить 15,7 млрд грн на обновление маршрута М-30 от Стрыя до Покровска

"Укравтодор" в 2021г. планирует потратить 15,7 млрд грн на обновление маршрута М-30 от Стрыя до Покровска

10:51 28.12.2020
Дорожники закончили строительство нового моста через Чертомлык на автодороге Н-23, военные демонтируют понтонную переправу

Дорожники закончили строительство нового моста через Чертомлык на автодороге Н-23, военные демонтируют понтонную переправу

01:44 26.12.2020
Дороги "Большого строительства" всегда будут бесплатными

Дороги "Большого строительства" всегда будут бесплатными

17:25 25.12.2020
Дороги "Большого строительства" всегда будут бесплатными - "Укравтодор"

Дороги "Большого строительства" всегда будут бесплатными - "Укравтодор"

14:25 24.12.2020
"Укравтодор" в 2020 г. увеличил экономию на закупках до 9,9 млрд грн

"Укравтодор" в 2020 г. увеличил экономию на закупках до 9,9 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэнерго и «Нафтогаз» представили два плана, по снижению платежек для граждан за газ и его доставку - Шмыгаль

Кабмин Украины в 2020г направил на борьбу с COVID-19 66,5 млрд грн - Минфин

Чистые международные резервы Украины составили $18,1 млрд – глава Совета НБУ

Украинское автопроизводство в 2020г сократилось почти на треть

Украина в 2020г нарастила выпуск проката на 0,7%, чугуна на 1,5%, но снизила стали на 1,4%

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефтяные цены сократили прирост, но остаются около 11-месячного максимума, Brent - $56,15 за баррель

ВИЭ-объединения призвали НКРЭКУ отказаться от распределения кредитных средств "Укрэнерго", изложили позицию структурам ЕС и МФО

Минэнерго и «Нафтогаз» представили два плана, по снижению платежек для граждан за газ и его доставку - Шмыгаль

Кабмин Украины в 2020г направил на борьбу с COVID-19 66,5 млрд грн - Минфин

Чистые международные резервы Украины составили $18,1 млрд – глава Совета НБУ

Доля NPL с начала 2020 года сократилась до 42% – Рожкова

Украинское автопроизводство в 2020г сократилось почти на треть

"Эпицентр К" привлек кредит итальянского UniCredit на EUR9,3 млн на техоснащение завода керамплитки в Киевской области

Киевский метрополитен в 2020г сократил пассажиропоток на 56%

Нефть дешевеет на ожиданиях роста притока сланцевой нефти из США, Brent на уровне $55,56 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА