ВИЭ-объединения призвали НКРЭКУ отказаться от распределения кредитных средств "Укрэнерго", изложили позицию структурам ЕС и МФО

Позиция Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в вопросе распределения кредитных средств НЭК "Укрэнерго", предусмотренных на погашение ее задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель", противоречит нормам действующего законодательства и полномочиям регулятора, считают профильные ВИЭ-объединения.

Об этом идет речь в имеющемся в распоряжении "Энергореформы" письме Украинской ветроэнергетической ассоциации, Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и Европейско-украинского энергетического агентства от 12 января в адрес главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, а также, в частности, главы центра решения споров и переговоров Секретариата Энергосообщества Дирка Бушле, посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, регионального директора Всемирного банка в делах Восточной Европы Арупу Банерджи, управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы Маттео Патроне, регионального руководителя МФК в Беларуси, Молдове Украине Джейсона Пеллмара.

Руководители профильных объединений просят адресатов письма принять во внимание их позицию и считают необходимым снять с рассмотрения вопрос о внесении дополнений в ранее принятые постановления о согласовании кредитов "Укрэнерго" в государственных Ощадбанке, Укргазбанке и Укрэксимбанке на общую сумму 10,25 млрд, предусматривающих предписание "ГарПоку" направить эти средства на погашение задолженности перед электрогенерацией, кроме задолженности перед ВИЭ, накопленной на 1 августа 2020 года (около 22,5 млрд грн – ЭР).

Подписанты обращения считают необоснованной позицию НКРЭКУ, изложенную в материалах к проекту постановления, согласно которой регулятор предлагает такой вариант решения, поскольку погашение задолженности на 1 августа предусмотрено путем оформления ОВГЗ в соответствии с законом № 810-IX об условиях поддержки ВИЭ.

Аргументируя свое мнение, они обращают внимание, что принятый 17 ноября законом № 1006-IX предоставляет право Кабинету министров в качестве исключения предоставлять госгаранитии для привлечения "Укрэнерго" кредитных средств и обеспечения выполнения ее долговых обязательств. При этом в пояснительной записке к законопроекту № 4119, ставшему законом № 1006-IX, определялось, что он принимается для урегулирования на законодательном уровне вопросов расчетов с "зеленой" энергетикой, отмечается в письме.

"Ни цели принятия акта, ни прогноз социально-экономических и других последствий его принятия не определяют погашение задолженности перед другими субъектами хозяйствования, кроме производителей э/э из ВИЭ", – указывают авторы письма.

Они также акцентируют внимание, что во исполнение закона № 1006-IX правительство 9 декабря 2020 года приняло постановление №1203, в пояснительной записке к которому Министерством финансов указано, что заимствованные под госгарантии средства будут направлены на погашение долгов "ГарПока" перед ВИЭ-генерацией.

"Верховная Рада, реализуя собственные суверенные полномочия по принятию законов, законом №l006-IX фактически определила альтернативный (дополнительный) ранее определенному в законе № 810-IX способ компенсации задолженности ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями из ВИЭ", – отмечается в письме.

При этом его авторы настаивают, что в соответствии с теорией права и порядка применения его норм, в случае наличия коллизии применяется акт, изданный позже, даже если принятый ранее акт является действующим.

Кроме того, принятие парламентом альтернативного способа погашения задолженности "ГарПока" перед ВИЭ-генерацией не противоречит общим принципам законотворчества и является законным, подчеркивают руководители объединений.

Относительно их позиции о превышении полномочий регулятора в принятии планируемого решения авторы письма указывают, что средства, которые "Укрэнерго" направит "ГарПоку", не являются "другими поступлениями" в значении методики формирования сметы ГП, требующими соответствующего согласования с НКРЭКУ.

Согласно изложенной позиции профильных объединений, эти средства будут перечисляться "ГарПоку" как погашение задолженности за предоставленную им услугу по увеличению доли производства э/э из альтернативных источников, размер которых в соответствующих расчетных периодах уже был утвержден НКРЭКУ в установленном порядке.

"В итоге эти средства являются доходами, установленными статьями сметы, в отношении которых только "ГарПок" осуществляет контроль за их использованием на основании платежных документов", - резюмируют авторы письма, добавляя, что НКРЭКУ не предоставлены полномочия устанавливать "ГарПоку" направления и приоритетность средств, перечисленных ему в качестве долга за предоставленную услугу увеличению доли э/э из ВИЭ.

Как сообщалось, НКРЭКУ 6 января перенесла принятие решения о распределении ГП "Гарантированный покупатель" полученных от НЭК "Укрэнерго" средств в рамках кредитов госбанков на погашение задолженности 2020 года перед электрогенерацией.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, аргументировав это необходимостью дальнейшего обсуждения проекта.

Согласно проекту решения, обновленному накануне заседания, "ГарПок" предписывалось средства, полученные от ЧАО НЭК "Укрэнерго" в рамках кредита, предоставленного АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк" и АО "Укрэксимбанк", направить на погашение задолженности, накопленной в 2020 году перед производителями электроэнергии, кроме задолженности перед производителями ресурса из альтернативных источников.

Ряд бизнес-сообществ выступил категорически против предлагаемого решения, настаивая на погашении за счет этих средств 40% долгов перед ВИЭ до 1 августа в сумме около 9 млрд грн.

В самом заседании НКРЭКУ принял участие ряд народных депутатов и представителей инвесторов в ВИЭ, которые призвали комиссию воздержаться от принятия решения, наносящего, по их мнению, вред инвестиционному климату Украины и ставящим под угрозу развитие возобновляемой энергетики.