"Эпицентр К" привлек кредит итальянского UniCredit на EUR9,3 млн на техоснащение завода керамплитки в Киевской области

Группа компаний "Эпицентр К" заключила кредитный договор с итальянским банком UniCredit под гарантии государственного экспортно-кредитного агентства SACE на EUR9,3 млн для технического оснащения завода по производству керамической плиты в пгт Калиновка Киевской области.

Как сообщила группа в пресс-релизе, средства будут направлены на закупку итальянского оборудования Sacmi, которое позволит производить широкоформатную плитку по инновационной технологии, и будет способствовать расширению присутствия компании на европейском рынке.

Запуск второй линии завода позволит увеличить мощности с 6 до 9 млн кв. м/год, указано в сообщении.

"Подписание кредитного договора с итальянским банком UniСredit под гарантии SACE в очередной раз подтверждают статус "Эпицентра" как надежного финансового партнера с международной репутацией. Страховое покрытие SACE на такого вида соглашение предоставлено впервые за последние более чем пять лет для компании из Украины, что является уникальным явлением, учитывая последние события в мире и в Украине, в частности", – цитируется в сообщении генеральный директор компании "Эпицентр К" Петр Михайлишин.

Как сообщалось, "Эпицентр К" инвестировал 3 млрд грн в строительство крупнейшего завода по производству керамической плитки площадью 70 тыс. кв. м в Калиновке (Киевская обл.). Объект расположен на участке 20 га возле таможенного терминала "Калиновка" и складского комплекса группы "Эпицентр".

Компания в 2020 году заявила о планах увеличить производство керамической плитки до 15 млн кв. м/год в течение следующих двух лет, а также увеличить экспорт до 6-8 млн кв. м/год.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.