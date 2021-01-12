Экономика

10:00 12.01.2021

Киевский метрополитен в 2020г сократил пассажиропоток на 56%

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Киевский метрополитен в 2020г сократил пассажиропоток на 56%

Киевский метрополитен в 2020 году перевез 279,484 млн пассажиров, что на 215,816 млн, или на 56% меньше, чем в предыдущем году.

"Эпидемия коронавируса и карантин отразились на количестве перевезенных в прошлом году пассажиров. Однако неизменными остаются станции-лидеры по пассажиропотоку. Так, наиболее загруженной в 2020 году осталась станция "Академгородок". За год ею воспользовались 12,5 млн киевлян и гостей столицы", - цитируется в сообщении Киевгорадминистрации во вторник заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

По его словам, следующей по пассажиропотоку является станция "Лесная", обслужившая 11,560 млн пассажиров.

Меньше всего пассажиров традиционно зафиксировано на станции "Днепр" - 555 тыс.

В целом "красная" линия из 18 станций перевезла почти 114 млн человек. "Синяя" линия - 97,7 млн пассажиров, а "зелено" линией за год воспользовались 67,8 млн киевлян и гостей столицы.

Теги: #киев #метрополитен
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