Экономика

09:25 12.01.2021

Нефть дешевеет на ожиданиях роста притока сланцевой нефти из США, Brent на уровне $55,56 за баррель

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Нефть дешевеет на ожиданиях роста притока сланцевой нефти из США, Brent на уровне $55,56 за баррель

Цены на нефть опускаются во вторник на сигналах возможного увеличения предложения на рынке за счет притока новых объемов сланцевой нефти из США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 КВ во вторник составляет $55,56 за баррель, что на $0,1 (0,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 11 января эти контракты подешевели на $0,33 (0,6%) - до $55,66 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,17 за баррель, что на $0,08 (0,15%) ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы выросли в цене на $0,01 - до $52,25 за баррель, максимума с 21 февраля.

При текущем уровне цен производство нефти для многих американских сланцевых компаний является прибыльным, и они смогут увеличить добычу, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью Bloomberg TV.

"Всем известно, что при цене WTI выше $50 за баррель сланцевая добыча начинает повышаться, - отмечает аналитик CMC Market Asia Pacific Майкл МакКарти. - Трейдеры будут очень внимательно следить за данными о запасах нефти в США в ближайшие недели, чтобы понять, реализуется ли этот прогноз".

Давление на рынок также оказывает укрепление доллара США, сокращающее привлекательность вложений в сырьевые товары, номинированные в долларах.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,14% в ходе торгов во вторник.

Теги: #нефть #цена
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