Экономика

20:38 11.01.2021

Украина в 2020г нарастила выпуск проката на 0,7%, чугуна на 1,5%, но снизила стали на 1,4%

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Украина в 2020г нарастила выпуск проката на 0,7%, чугуна на 1,5%, но снизила стали на 1,4%

Украинские металлургические предприятия в 2020 году увеличили производство общего проката, по оперативным данным, на 0,7% по сравнению с предыдущим годом - до 18,344 млн тонн.

Как сообщается в информации объединения "Укрметаллургпром" в понедельник вечером, в 2020 году выплавка стали снизилась на 1,4% - до 20,549 млн тонн, но возросла чугуна - на 1,5%, до 20,358 млн тонн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины по итогам 2019 года сократили выплавку стали на 1% по сравнению с 2018 годом - до 20,848 млн тонн, выпуск общего проката - также на 1%, до 18,387 млн тонн, выплавка чугуна упала на 2% – до 20,064 млн тонн.

Теги: #статистика #сталь
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