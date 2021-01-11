Украине грозит наращивание импорта электроэнергии в условиях резкого сокращения запасов угля – эксперты

С начала года в Украине продолжают критически снижаться запасы угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС), что может привести к увеличению импортных поставок электроэнергии, считает первый заместитель председателя Всеукраинской Энергетической Ассамблеи (ВЭА) Юрий Саква.

"Уголь продолжает срабатываться колоссальным образом. На Углегорской, Трипольской и Змиевской ТЭС запасы по 15, 17, 25 тысяч тонн. При этом импорт электроэнергии продолжает идти, никого это не волнует. С таким успехом этот маленький ручеек белорусского импорта, по сценарию октября-ноября 2019 года, может перерасти в импорт из России", ‒ сказал Саква в комментарии "Интерфакс-Украина".

По данным ВЭА, запасы угля на складах украинских ТЭС с 1 января снизились на 12% ‒ до 643 тыс. тонн, при номинальной мощности складов 4 344 тыс. тонн.

Как считает первый зампредседателя ВЭА, основной причиной возникновения критической ситуации с низкими запасами угля на ТЭС является недовыработка электроэнергии атомными электростанциями, вследствие затягивания ремонтных кампаний на энергоблоках АЭС в последние месяцы, и, как следствие, возрастание производственной нагрузки на ТЭС. Следующей причиной эксперт назвал обвал цен на рынке на сутки вперед (РСВ) с начала года, что приводит к нерентабельной работе тепловой генерации и лишает ее достаточных оборотных средств для дополнительных закупок угля.

По данным ГП "Оператор рынка", за первых 11 дней января средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) составила 1199,46 грн/МВт-ч, что на 22,19% ниже средневзвешенной цены в декабре 2020 года ‒ 1541,52 грн/МВт-ч.

"На рынке на сутки вперед цену опять обваливают до 1,2 грн за киловатт-час вот уже на протяжении 10 дней. А за 1,2 грн угля не купишь, у тепловой генерации есть еще другие затраты. В то же время на мировом рынке цена угля уже достигла $70 за тонну без перевозки", ‒ подчеркнул Саква.

Как сообщалось, запасы угля на складах ТЭС в период с 30 октября по 31 декабря 2020 года сократились в 3,5 раза (на 1 973 тыс. тонн) – до 789 тыс. тонн.

Согласно прогнозам НЭК "Укрэнерго", дальнейшее сохранение нынешних темпов срабатывания угля приведет к тому, что уже в нынешнем месяце ТЭС начнут работать "с колес" или перейдут на использование природного газа.

В настоящее время эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации с критическими запасами топлива на ТЭС в виду приближающихся морозов.

Как ранее сообщили в НЭК "Укрэнерго", Украина с 3 января начал импортировать электроэнергию из Беларуси в незначительнеых объемах. В настоящее время оснований для ограничений импорта/экспорта электроэнергии, ранее предусмотренных законом о рынке э/э, не существует, поскольку полномочия НКРЭКУ по аннулированию аукционов по доступу к межгосударственным сечениям со странами-не членами Энергосообщества ограничивались 2020 годом.

Оператор системы передачи (ОСП) должен предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных сечений.

При этом графики импорта/экспорта всегда согласовываются только в тех объемах, которые позволяют гарантировать соблюдение операционной безопасности системы и, в частности, необходимого объема резервов для ее балансирования.

14 декабря 2020 года в Раде зарегистрирован законопроект №4493 о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии относительно продления до 31 декабря 2021 года полномочий НРЭКУ по ограничению доступной пропускной способности в части межгосударственных сечений между Украиной и странами-не членами Энергосообщества, а также аннулированию результатов годового аукциона по распределению пропускной способности таких сечений.