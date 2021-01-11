Премьер Украины заявляет о планах снизить бытовые цены на газ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о планах существенного снижения тарифы на газ для населения и двух подходах к решению этой задачи, наработанных во исполнение поручения президента Украины на совещании с руководством Минэнерго, НАК "Нафтогаз Украины", НКРЭКУ, Оператором ГТС и представителями Офиса президента.

"Первый подход - это формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах" минус "транспортировка газа в Украину", который предлагает Министерство энергетики. Кроме того, предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков. Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирования попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале в понедельник вечером.

Второй подход, по его словам, который предлагает "Нафтогаз", - это усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает "Нафтогаз". "Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для Украинской", - написал премьер.

По словам Шмыгаля, также по результатам совещания с ответственными ведомствами сформирован механизм, который позволит снизить цену на транспортировку газа.

Премьер также сообщил о срочном начале проверок со стороны НКРЭКУ всех газопоставщиков, у которых в настоящее время самые высокие тарифы на эту услугу.

Глава правительства отметил, что в Украине 3,1 млн домохозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг, а средний размер начислений в ноябре 2020 года составил 1,6 тыс грн, что почти на 250 грн больше, чем в 2019 году. "Это справедливая государственная политика, которая будет продолжаться вместе с повышением зарплат и программой по восстановлению экономики", - подчеркнул Шмыгаль.