Инфляция в Украине в 2020г ускорилась до 5% – Госстат

Рост потребительских цен в Украине в 2020 году ускорился до 5% с 4,1% в 2019 году, оказавшись в центре целевого коридора инфляционного таргетирования Национального банка Украины, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, в декабре инфляция снизилась до 0,9% с 1,3% в ноябре и 1% в октябре.

Однако в декабре 2019 года была зафиксирована дефляция 0,2%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам 2020 года подскочила до 5% по сравнению с 3,8% по итогам ноября, 2,6% - по итогам октября, 2,3% – по итогам сентября.

Помимо этого, Госстат в декабре-2020 зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,3% после 0,7% - в ноябре и 0,8% - в октябре. В декабре 2019 года этот показатель был отрицательным – "минус" 0,3%, поэтому в годовом измерении базовая инфляция по итогам декабря возросла до 4,5% с 3,9% по итогам ноября и 3,2% по итогам октября. В 2019 году базовая инфляция составляла 3,9%.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2019 году упала до 4,1% с 9,8% в 2018 году и 13,7% в 2017 году. В 2016 году она составила 12,4%, годом ранее – 43,3%.