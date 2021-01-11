Экономика

16:03 11.01.2021

Кабмин продлил срок действия госпрограммы обеспечения жильем молодежи до 2023г

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Кабмин продлил срок действия госпрограммы обеспечения жильем молодежи до 2023г

Кабинет министров Украины продлил действие Государственной программы обеспечения молодежи жильем до 2023 года, сообщила пресс-служба Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье).

"Мы приветствуем решение правительства сохранить эффективный механизм обеспечения молодежи жильем путем предоставления жилищных кредитов. Ожидаем не менее важных решений о наполнении государственного молодежного жилищного кредитования достаточным ресурсом из бюджета государства, ведь сегодня львиную долю нагрузки по этой программе несут местные бюджеты", – цитируется в сообщении глава правления Госмолодежьжилья Сергей Комнатный.

Как сообщалось, Госмолодежьжилье в январе-сентябре 2020 года заключил 400 договоров в рамках программ доступного жилья, при этом только один договор был профинансирован из государственного бюджета Украины, 91 – из уставного капитала фонда.

Теги: #недвижимость #молодежь #ипотека #кабмин
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