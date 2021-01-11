Экономика

15:47 11.01.2021

"Укроборонпром" готов сдавать в аренду 380 тыс. кв. м неиспользуемых площадей через "ProZorro.Продажи"

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"Укроборонпром" готов сдавать в аренду 380 тыс. кв. м неиспользуемых площадей через "ProZorro.Продажи"

Госконцерн "Укроборонпром" намерен сдавать в аренду неиспользуемые площади своих предприятий через площадку аукционов " ProZorro.Продажи" и уже подготовил реестр подобных 250 объектов общей площадью 380 тыс. кв. м, сообщил директор по активам концерна Мустафа Найем.

"На данный момент это около 2 млн кв. м, которые теоретически могут сдаваться в аренду. На сегодняшний день у нас есть 250 объектов, которые уже получили от концерна разрешение на передачу в аренду, это около 380 тыс. кв. м. Реестр находится на сайте "Укроборонпрома", - сказал он на пресс-брифинге после подписания меморандума о сотрудничестве с ГП "ProZorro.Продажи" в Киеве в понедельник.

Как сообщается на сайте госконцерна, в реестре систематизирована информация от предприятий-участников об объектах аренды: подробное описание, местонахождение, целевое назначение, срок аренды, контакты для обратной связи, преимущественно речь идет о зданиях или сооружениях и помещениях под офисы.

"В реестре можно просмотреть все объекты, доступные на данный момент в аренду. Если кто-то заинтересуется, потом принимается оценка, принимается решение концерном. Почему концерном? Потому что все эти помещения не должны быть задействованы в производственной деятельности предприятия. Проводится их оценка с точки зрения уголовных производств, если они есть, или обременение какое-то происходит, и что это помещения действительно свободны, и что они могут сдаваться в аренду", - отметил Найем.

Он также пообещал не устанавливать "космическую" цену аренды площадей предприятий.

"Все равно мы прислушиваемся к рынку, и если конкурс не был проведен с первой попытки, мы снижаем цену на 15%, потом еще на 15%, и уже с третьего раз цена может быть существенно снижена, потому что рынок диктует", - пояснил представитель "Укроборонпрома".

В подписании меморандума участвовали генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев; директор ГП "ProZorro.Продажи" Алексей Соболев и заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди.

"Мы подписываем сегодня меморандум между ГП " ProZorro.Продажи" и нашим концерном, и в будущем будем осуществлять все, чтоб передача в аренду имущества происходила максимально прозрачно, чтоб предприятия "Укроборонпрома" смогли зарабатывать больше денег от использования избыточного недвижимого имущества", – заявил Гусев.

Ссылаясь на исследование общественной организации State Watch, он сообщил, что только на трех киевских предприятиях - "Артем", "Маяк" и "Радар" - убытки от неэффективного использования имущества ежемесячно достигают около 3,7 млн грн. Причиной тому были контракты, которые заключались в начале 2000-х и продлевались с минимальной ценой за кв. м, пояснил гендиректор.

ГК "Укроборонпром" является стратегическим производителем вооружения и военной техники в Украине. В состав концерна входят 116 предприятий (еще 21 - на оккупированной территории). Ранее "Укроборонпром" указывал, что эти предприятия владеют 7441 объектом недвижимости общей площадью почти 9 млн кв. м.

Теги: #недвижимость #укроборонпром #найем
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