Экономика

15:41 11.01.2021

АСБ и ЛСОУ учредили объединение "Саморегулирующиеся организации страхового бизнеса Украины"

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АСБ и ЛСОУ учредили объединение "Саморегулирующиеся организации страхового бизнеса Украины"

Ассоциация "Страховой бизнес" (АСБ) и Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) выступили учредителями нового профессионального объединения на страховом рынке – "Саморегулирующиеся организации страхового бизнеса Украины".

Согласно пресс-релизу нового объединения, его членами могут стать ассоциации участники страхового рынка, объединения, стоящие на защите прав потребителей страховых услуг, профессиональные объединения, осуществляющие связанную и смежную со страхованием деятельность (посредники, эксперты, аварийные комиссары и т.д.).

Устав нового объединения расширяет его функционал по сравнению с организациями-учредителями. В частности, предусмотрены возможности создания третейского суда, формирование различного рода денежных фондов при объединении, разработка правил и стандартов профессиональной этики для страховщиков и другие инструменты для добровольного регулирования правил рыночного поведения участников отрасли.

"Как только будет принята соответствующая законодательная база, СРО страхового бизнеса Украины будет трансформироваться в полноценную саморегулирующуюся организацию. Мы поддерживаем позицию, что каждая страховая компания в перспективе должно стать участником отраслевой саморегулирующейся организации, чтобы использовать схожие бизнес-практики и этические нормы поведения на рынке. Таких СРО на рынке должно быть несколько во избежание монополизации", - отмечает генеральный директор АСБ Вячеслав Черняховский, слова которого приводятся в пресс-релизе.

При этом он подчеркнул, что создание такого объединения является переходом на новый уровень консолидации участников национального рынка. "Надеемся, что скоординировав усилия двух старейших и крупнейших по численности страховых объединений, мы сможем выстроить лучшее взаимодействие с представителями законодательной власти, регулятора и потребителями для общего развития отрасли", отметил Черняховский.

По мнению президента ЛСОУ Александра Филонюка, слова которого приводятся в пресс-релизе, необходимо усилить роль участников рынка страхования в процессе продолжающихся изменений в финансовой отрасли. "Общее стратегическое видение ключевых векторов будущего украинского страхования позволит нам сохранить и развить национальный страховой рынок, эффективно встроить его в европейский контекст, добавив новые смыслы, повысить статус украинских страховщиков в обществе, поднять доверие со стороны потребителей и уменьшить совокупные риски для экономики Украины", - отметил он.

Теги: #лсоу #страхование #асб
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