Экономика

13:30 11.01.2021

Минэкономики прогнозирует падение ВВП в І кв. на 3%

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Минэкономики прогнозирует падение ВВП в І кв. на 3%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины оценивает падение валового внутреннего продукта Украины (ВВП) по итогам января-марта 2021 года в 3%, сообщается в Обзоре экономической активности, обнародованном на сайте министерства в понедельник.

"Если до принятия решения о карантине выходного дня в ноябре 2020 года и введения очередного локдауна в январе 2021-го Минэкономики прогнозировало незначительный рост ВВП в первом квартале 2021 года, то сейчас, учитывая сокращение запаса прочности большинства ВЭД (особенно сферы услуг) и истощенность экономики постоянными колебаниями и сменами условий работы в 2020 году, очевидным является падение ВВП по итогам первого квартала 2021 года, которое может достичь 3%", - указано в документе.

"В настоящее время ситуация с уровнем заболеваемости в Украине свидетельствует, что продление карантинных ограничений в первом квартале 2021 года с жесткими ограничениями в январе является неминуемым", - указало министерство.

При этом министерство ожидает возобновления роста со второго квартала следующего года.

В то же время по итогам января-ноября Минэкономики оценивает падение ВВП на уровне 4,7% к аналогичному периоду 2019 года, сокращение сводного индекса производства (СИП) за этот период замедлилось до 5,2% по сравнению с 6% за 10 мес. 2020 года.

В Минэкономики отметили, что карантин выходного дня, введенный в ноябре, замедлил темпы роста сферы розничной торговли и строительства по сравнению с октябрем, однако не остановил их.

Среди положительных факторов влияния на экономическую активность министерство назвало адаптацию некоторых видов экономической деятельности к работе в условиях карантина, а также сохранение финансовой стабильности - низкую инфляцию и предсказуемую сдержанную динамику курса. Помимо этого население показывало высокую покупательскую способность, а на мировых рынках черных металлов и металлических рук сохранялась благоприятная конъюнктура. Среди негативных факторов указаны низкая инвестактивность и урожайность поздних сельхозкультур, которая была ниже прошлогоднего уровня (кукуруза, подсолнечник, соя, сахарная свекла).

Объемы оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств за 11 месяцев прошлого года выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (+3,8% за 10 мес.-2020), индекс строительной продукции - на 2,8% (+1,9%), однако в остальных секторах произошло проседание: транспорт - 14,6% (15,4%), индекс сельхозпродукции - 12,4% (-14,2%), промышленность - 6,2% (-6,8%), свидетельствует обзор министерства.

Теги: #прогноз #ввп #минэкономики
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