Погоня за формальным исполнением бюджета ослабила монетарную трансмиссию – член Совета НБУ

Масштабные заимствования в конце 2020 года для формального исполнения расходов госбюджета ослабили монетарную трансмиссию, так как привели к росту кривой доходности облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) и выходу ее за рамки процентного коридора, считает член Совета Национального банка Украины (НБУ) Виктор Козюк.

"Существенный разрыв между ключевой ставкой и ставками на рынке по ОВГЗ делает монетарную трансмиссию урезанной. Это особенно дискомфортно в свете возможного движения ставки вверх в этом году, ускорения инфляции и давления на расходы со стороны энергетических цен", – написал он в Facebook в понедельник.

По его словам, при сохранении сильных эффектов переноса возможности влиять на инфляцию через канал ставка-курс является критически важными.

Козюк добавил, что распорядители бюджетных средств, на которых к концу года выливается "водопад финансирования", вынуждены экстренно осваивать средства без возможности объявить тендеры, что влияет на эффективность такого финансирования и способствует росту долга Украины.

Эксперт отметил, что пример 2020 года должен еще раз поставить вопрос о процедурах макрофискального прогнозирования, автоматической коррекции расходов, лимитов заимствований и администрирования бюджетных счетов.

По словам члена Совета НБУ, без изменений в политической интерпретации бюджетного процесса ситуация на рынках будет крайне уязвимой к "лихорадке" освоения средств.