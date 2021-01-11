Экономика

10:52 11.01.2021

Dragon Capital завершил покупку финансового онлайн-супермаркета Treeum с Finance.ua и Minfin.com.ua

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Dragon Capital завершил покупку финансового онлайн-супермаркета Treeum с Finance.ua и Minfin.com.ua

Dragon Capital через фонд прямых инвестиций Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. (Джерси) завершил покупку контрольного пакета акций компании Treeum Holdings Limited – собственника изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, а также компаний Finline, Bank Online и "Мульти.Юа", сообщила пресс-служба Dragon Capital.

"Мы ожидаем рост спроса на финансовые продукты, а компания Treeum имеет хорошие шансы воспользоваться этой рыночной возможностью. Treeum имеет значительную рыночную экспертизу и узнаваемость среди клиентов, а также демонстрирует впечатляющие темпы роста", - процитировала пресс-служба управляющего директора, сопредседателя направлении прямых инвестиций в Dragon Capital Андрея Носка.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины в ноябре 2020 года разрешил инвестиционной компании Dragon Capital приобрести свыше 50% акций компании Treeum Holdings Limited.

Согласно информации на сайте холдинга, Treeum – это украинская онлайн-платформа, на которой реализованы сравнение и продажа финансовых продуктов, поддержка онлайн-площадки по обмену валют, содержатся рейтинги и статистика, а также новости, комментарии и профессиональная аналитика.

Выручка "Файненс.юа" в 2019 году составила около 17,8 млн грн, чистая прибыль – около 0,5 млн грн, "Минфинмедиа" – соответственно 36,9 млн грн и почти 1 млн грн, "Банкинг Клас" – 10,9 млн грн и 0,1 млн грн.

"Мульти.Юа" и "Финлайн" в минувшем году получили выручку соответственно 6,6 млн грн и 1,3 млн грн и чистый убыток 0,7 млн грн и 2,3 млн грн.

Согласно госреестру, бенефициаром Treeum Holdings Limited указана проживающая под Киевом гражданка России Ксения Вайсман.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в Едином госреестре юридических лиц и физлиц-предпринимателей указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес-ассоциации Томаш Фиала.

Основатель и глава Dragon Capital Фиала является владельцем медиахолдинга "НВ", куда входят одноименные журнал, портал и радио.

Теги: #покупка #minfincomua #financeua #инвестиции #финансы #dragon_capital
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