Экономика

10:13 11.01.2021

Предприятия "Укроборонпрома" выставят на "Prozorro.Продажи" до 2 млн кв. м незадействованных площадей для аренды

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Предприятия "Укроборонпрома" выставят на "Prozorro.Продажи" до 2 млн кв. м незадействованных площадей для аренды

Государственный концерн "Укроборонпром" и Prozorro.Продажи в понедельник подпишут меморандум о прозрачной аренде имущества государственных оборонных предприятий, входящих в состав концерна.

"Согласно нашим оценкам, на сегодняшний день на предприятиях "Укроборонпрома" выявлено около 2 млн кв. м избыточных площадей, которые не задействованы в производственных процессах предприятий концерна, и могут быть переданы в аренду прозрачным и открытым способом", – пояснил директор по вопросам активов, корпоративных прав и ГОЗ ГК "Укроборонпром" Мустафа Найем в Facebook.

Он заявил, что с этого года все эти площади будут передаваться в аренду исключительно на электронных торгах.

Найем уточнил, что детали будут обнародованы на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

В состав созданного в 2010 году "Укроборонпрома" в настоящее время входят около 112 предприятий украинского ОПК. Еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.

Теги: #недвижимость #аренда #укроборонпром
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