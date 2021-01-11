Экономика

09:52 11.01.2021

Курс биткойна подскочил за неделю на 37%, падает в понедельник

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Курс биткойна подскочил за неделю на 37%, падает в понедельник

Курс биткойна по итогам прошлой недели подскочил примерно на 37%, при этом он впервые поднимался выше отметки $40 тыс. и вплотную приближался к $42 тыс.

Для сравнения: американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite за первую полную рабочую неделю нового года увеличились соответственно на 1,5%, 1,6% и 1,4%.

В результате ралли биткойна капитализация всего криптовалютного рынка превзошла уровень в $1 трлн, сообщает MarketWatch.

Между тем в последние дни криптовалюта начала дешеветь, и тенденция сохраняется в понедельник. По данным CoinDesk, курс биткойна сейчас находится на отметке $33,686 тыс., что на 11,3% ниже уровня на закрытие предыдущих торгов.

Таким образом, падение за воскресенье и понедельник составляет около 20%, что является самым существенным двухдневным снижением за последний год, отмечает агентство Bloomberg.

"Еще предстоит определить, является ли это началом более масштабной коррекции, - заявил руководитель отдела развития бизнеса сингапурской криптобиржи Luno Виджай Айяр. - Но возможно, так оно и есть".

В 2020 году стоимость биткойна взлетела более чем в четыре раза.

Теги: #курс #биткойн
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