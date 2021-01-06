Экономика

20:04 06.01.2021

Глава Минэнерго Украины обещает прогресс на розничном рынке газа с 11 января

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Глава Минэнерго Украины обещает прогресс на розничном рынке газа с 11 января

Министерство энергетики в результате мониторинга розничного рынка газа, проведенного в соответствии с поручением премьер-министра, обобщило проблемы на нем и предложило вариант их разрешения.

"Минэнерго предложило вариант решения этой проблемы. Сейчас он отрабатывается с другими министерствами. Начиная с понедельника, буду более детально информировать о прогрессе с решением этой проблемы", – написал на своей Facebook-странице в среду вечером врио министра энергетики Юрий Витренко.

При этом Витренко не раскрыл хоть каких-либо деталей предложенного министерством варианта решения проблем.

В то же время он отметил, что потребители сегодня не защищены от манипуляций и стремительного роста цен на рынке, поскольку субсидии не являются эффективным механизмом госпомощи.

"Субсидии не решают проблему уязвимости потребителей к злоупотреблениям на рынке газа, когда они платят цену выше справедливого рыночного уровня. Также субсидии не решают проблему уязвимости потребителей к существенному и стремительному росту рыночной цены", – выразил мнение глава энергетического ведомства.

Наряду с этим Минэнерго на Facebook-странице в среду вечером отметило, что вопрос создания действенного механизма защиты "уязвимых" потребителей на рынке газа и электроэнергии, как, в частности, и кризис неплатежей, обсуждался во время онлайн-встречи Витренко с временной поверенной по делам США Кристиной Квин во вторник, 5 января.

Как сообщалось, 28 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру энергетики Юрию Витренко совместно с Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) провести аудит составляющих цен на газ для бытовых потребителей (населения).

"Вместе с АМКУ проверьте обоснованность цен на газ. Необходимо провести аудит формирования тарифов и (возможность – ИФ) снижения составляющих тарифа… Это касается и тарифа на транспортировку, и газовых коэффициентов, и других составляющих", – сказал он.

 

 

Теги: #минэнерго #витренко
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