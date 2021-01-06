Экономика

17:09 06.01.2021

Кабмин поддержал введение усиленного госконтроля за ввозом, регистрацией и использованием беспилотников

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Кабмин поддержал введение усиленного госконтроля за ввозом, регистрацией и использованием беспилотников

 Кабинет министров Украины в рамках реализации указа президента от 5 марта 2019 года №53 "О концепции борьбы с терроризмом в Украине" утвердил новый план мероприятий по реализации данной концепции, где говорится об усиленном госконтроле за ввозом, регистрацией, производством и использованием в стране беспилотных авиационных систем (БАС).

Соответствующий документ обнародован на сайте правительства.

"Принять меры по осуществлению в пределах компетенции усиленного государственного контроля за ввозом, регистрацией, производством и использованием в Украине беспилотных авиационных систем с целью недопущения применения таких систем в террористических целях", – говорится в плане.

Согласно тексту документа, данные меры поручены осуществить Гостаможслужбе, Госавиаслужбе, Администрации Госпогранслужбы, Минобороны, МВД, СБУ (по согласию), Службе внешней разведки (по согласию), Минэкономики, другим заинтересованным государственным органам (по согласованию).

Теги: #госконтроль #беспилотники #кабмин
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