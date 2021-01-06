Экономика

16:00 06.01.2021

США намерены способствовать реформе энергосектора в Украине - посольство

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США намерены способствовать реформе энергосектора в Украине - посольство

Временная поверенная в делах США Кристина Квин во время онлайн-встречи с врио министра энергетики Юрием Витренко подтвердила намерения США способствовать реформированию энергосектора в Украине, сообщило посольства США в Украине.

"Вчера состоялась конструктивная встреча с и.о министра энергетики Витренко, на которой временная поверенная в делах США Кристина Квин подтвердила стремление США помочь Украине достичь успеха в трансформации и модернизации энергетического сектора", – говорится в сообщении посольства в Facebook в среду.

Как сообщалось, в конце декабря прошлого года, и.о. министра энергетики Юрий Витренко встретился с руководителем миссии Международного валютного фонда (МВФ) Иванной Владковой-Голлар.

Ключевым вопросом встречи стали реформы в энергетическом секторе, финансовая стабильность энергетических рынков и дальнейшее развитие отраслей энергетики.

По мнению источников в правительстве, интерес миссии к энергосектору вызван резко выросшим в последние годы дефицитом на энергорынке, который предлагается покрывать, в частности, за счет бюджета или госгарантий.

 

 

Теги: #сша #украина #энергореформа
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