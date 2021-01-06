Экономика

15:18 06.01.2021

Минфин оценивает выплаты Украины в I кв. в 138 млрд грн, во II кв. в 165 млрд грн

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Минфин оценивает выплаты Украины в I кв. в 138 млрд грн, во II кв. в 165 млрд грн

Министерство финансов Украины за прошедший месяц повысило прогноз выплат по госдолгу в январе-марте 2021 года на 28 млрд грн - до 138,85 млрд грн, в апреле-июне - на 29,12 млрд грн, до 165,67 млрд грн.

Согласно данным на сайте Минфина, как и ранее, пиковые периоды выплат по госдолгу в 2021 году прогнозируются во втором и третьем кварталах.

В июле-сентябре 2021 года они оцениваются в 162,43 млрд грн, в октябре-декабре – в 118,13 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.

Как указало министерство, прогнозируемые выплаты по внутреннему долгу в первом квартале на 27,13 млрд грн ниже показателей месячной давности и составляют 105,32 млрд грн, а обновленная оценка выплат за второй квартал повышена на 16,8 млрд грн - до 139,94 млрд грн.

Прогнозируемые выплаты по внешнему долгу на первый квартал 2021 года выросли на 0,85 млрд грн – до 33,52 млрд грн, на второй – на 12,33 млрд грн, до 25,73 млрд грн.

Согласно данным на сайте министерства, в целом в 2021 году выплаты по госдолгу должны составить 585,13 млрд грн, в 2022-м - 265,85 млрд грн.

Согласно данным Минфина, совокупный государственный долг Украины в ноябре 2020 года вырос на 1,16% в долларах США - до $84,24 млрд и на 1,27% в гривне - до 2,398 трлн грн. За минувший год этот показатель снизился на 0,15% в долларовом эквиваленте и возрос на 11,98% в гривневом.

 

Теги: #выплаты #минфин
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