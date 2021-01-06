Экономика

14:31 06.01.2021

Сумма кредитов "Укрэнерго" от трех госбанков для погашения долгов перед "ГарПоком" составила 10,25 млрд грн

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Сумма кредитов "Укрэнерго" от трех госбанков для погашения долгов перед "ГарПоком" составила 10,25 млрд грн

Сумма договоров НЭК "Укрэнерго" с тремя государственными банками составила в общем 10,25 млрд грн, свидетельствуют данные на сайте НЭК.

Согласно обоснованию к проекту изменения тарифа на передачу э/э на 2021 год, обнародованному на сайте в среду, "Укрэнерго" 30 декабря 2020 года заключила договор кредитной линии с АО "Ощдабанк" на сумму 5 млрд грн, а также кредитные договоры с АО "Укэксимбанк" и АБ "Укргазбанк" на 4 млрд грн и 1,25 млрд грн соответственно.

В обосновании указывается. Что сумма процентов по кредитам в 2021 году составит 1230 млн грн, одноразовая комиссия - 0,325 млн грн, плата за госгарантии - 1,025 млн грн.

Ранее правительство дало "Укрэнерго" госгарантии на получение кредитов в размере 11,3 млрд грн для расчетов с ГП "Гарантированный покупатель" с целью его расчетов с энергогенерацией, задолженность перед которым со стороны НЭК составляет около 30 млрд грн.

На заседании в среду НКРЭКУ, ранее согласовавшая получение кредитов, не смогла принять решения о распределении этих средств "ГарПоком" между видами генерации, перенесла этот вопрос ориентировочно 13 января. В частности, ВИЭ-генерация настаивала на погашении за счет этих средств 40% (9 млрд грн) накопленного перед ней на 1 августа долга. Проект решения о распределении средств исключал это.

Теги: #укрэнерго #кредиты
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