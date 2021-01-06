Украинские ТРЦ из-за январского локдауна недополучат около 1,5-2 млрд грн арендных платежей – мнение

Украинские торгово-развлекательные центры (ТРЦ) за две недели январского локдауна недополучат около 1,5-2 млрд грн арендных платежей, в то время как потери товарооборота их арендаторов составят 10-12 млрд грн.

Такие данные озвучил глава Украинского совета торговых центров (УСТЦ), операционный директор группы компаний "Будхаус Групп" Максим Гаврюшин.

"Январь для большинства арендаторов ТЦ всегда был далеко не самым активным месяцем. По нашим подсчетам, арендаторы ТЦ в целом за две недели январского карантина потеряют в обороте 10-12 млрд грн. Торговые центры недополучат примерно 1,5-2 млрд грн арендных поступлений", – рассказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Гаврюшина, если бы локдаун ввели в конце декабря, потери были бы вдвое больше.

Во время январского локдауна, как и во время весеннего в 2020 году, ТРЦ в Украине не будут начислять арендные платежи для своих арендаторов, работа которых запрещена постановлением правительства, отметил оглава УСТЦ.

"На рынке уже сложился опыт работы в таких условиях. Подход останется таким же, как и во время весеннего карантина 2020 года. Останутся только эксплуатационные платежи. Для арендаторов, которые будут продолжать работать, условия будут определяться в индивидуальном порядке", – пояснил Гаврюшин.

Как сообщалось со ссылкой на мнение руководителя департамента торговой недвижимости Cushman&Wakefield Ukraine Екатерины Весны, введение в декабре-январе жестких карантинных ограничений в Украине отсрочит восстановление до уровня 2019 года показателей работы ТРЦ до конца 2021 года - середины 2022-го.

Ранее Кабинет министров Украины одобрил введение локдауна в стране с 8 января по 24 января 2021 года. В этот период буде запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и на вынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров и ТРЦ.