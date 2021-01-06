"И всё равно все недовольны" – глава Минэнерго описал ситуацию на рынке электроэнергии

Нынешняя ситуация на рынке электроэнергии не устраивает большинство его участников: как производителей, так и потребителей, хотя определенные позитивы для них существуют, считает и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

"Цена на электроэнергию для бытовых потребителей (населения) значительно ниже рыночной, но люди все равно недовольны, потому что у них мало денег на оплату электроэнергии даже по таким ценам", – написал он, в частности, на своей странице в Facebook в среду.

По его словам, крупные промышленные потребители недовольны из-за отсутствия стабильности, гибкости и прогнозируемости, хотя цена на электроэнергию в Украине в среднем ниже, чем у европейских соседей, а тарифы на передачу и распределение – в среднем значительно ниже.

"У "зеленых" производителей высокий тариф, по которому государство обязалось выкупать электроэнергию, но они недовольны, потому что государство им должно", – добавил Витренко.

Он указал, что самый крупный производитель электроэнергии с относительно низкой производственной себестоимостью НАЭК "Энергоатом" испытывает катастрофический дефицит средств, "поскольку это дойная корова, да еще и в клетке с хищниками".

"У тепловой генерации есть мощное лобби, низкие налоги на выбросы, но производители все равно недовольны, в частности, из-за того, как работает оптовый рынок", – отметил глава Минэнерго.

По его словам, существует также проблема с импортом из Беларуси и РФ, который, в частности, "осуществляет "американская" компания".

"Я давно выяснил для себя, что меня почему-то никогда не зовут туда, где легко", – резюмировал Витренко.

На вопрос в комментариях, что делать в такой ситуации, глава Минэнерго коротко ответил "работать".