Экономика

13:29 06.01.2021

НКРЭКУ установит мониторинг над договорами в энергорынке между аффилированными участниками

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НКРЭКУ установит мониторинг над договорами в энергорынке между аффилированными участниками

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 6 января одобрила проект постановления об обязательном предоставлении информации о двухсторонних договорах в энергорынке со стороны тех субъектов, которые входят в состав вертикально интегрированных компаний или являются аффилированными между собой.

"Мы одобряем это решение, однако я прошу провести совещание по этому поводу, потому что до конца не ощущаю необходимость (принятия такого регуляторного акта – ИФ). Скорее всего, я не прав, но в любом случае предлагаю одобрить, а потом обсудить", ‒ сказал председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Требование о предоставлении информации о договорах распространяется на всех аффилированных лицензиатов, занятых производством, поставкой, распределением и перепродажей (трейдерская деятельность) электроэнергии.

Согласно постановлению, аффилированные субъекты обязаны в течение трех рабочих дней после заключения двустороннего договора предоставлять Регулятору информацию о предмете договора, цене электроэнергии и/или порядке ее расчета, объеме электрической энергии и графиках почасового объема купли/продажи, сроках и порядке поставки, а также о других условиях такого договора в соответствии с утвержденной формой.

Данные требования к лицензиатам, которые входят в состав вертикально-интегрированных компаний или являются аффилированными между собой, закреплены также законом №832-IX от 1 сентября 2020 года о внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии".

 

Теги: #мониторинг #нкрэку
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