Около 20% территориальных громад и две области остаются без бюджетов на 2021 – Минфин

Без местных бюджетов на 2021 год остаются 266 территориальных громад (18%), без областных - две области, без районных - 27 районов, всего утверждены 81% местных бюджетов, сообщило Министерство финансов.

"По состоянию на 6 января 2021 года в Минфине есть информация об утверждении 1298 бюджетов, что составляет 81% общего количества (1597)", - сообщается на сайте Минфина в среду.

Областные бюджеты не утвердили в Волынской и Черниговской областях.

При этом утверждены 92 районных бюджета и 1,172 тыс. бюджетов территориальных громад, добавил Минфин.

Согласно Бюджетному кодексу, местные бюджеты должны быть утверждены до 25 декабря года, предшествующего плановому.