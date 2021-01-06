Экономика

11:50 06.01.2021

Около 20% территориальных громад и две области остаются без бюджетов на 2021 – Минфин

1 мин читать
Около 20% территориальных громад и две области остаются без бюджетов на 2021 – Минфин

 Без местных бюджетов на 2021 год остаются 266 территориальных громад (18%), без областных - две области, без районных - 27 районов, всего утверждены 81% местных бюджетов, сообщило Министерство финансов.

"По состоянию на 6 января 2021 года в Минфине есть информация об утверждении 1298 бюджетов, что составляет 81% общего количества (1597)", - сообщается на сайте Минфина в среду.

Областные бюджеты не утвердили в Волынской и Черниговской областях.

При этом утверждены 92 районных бюджета и 1,172 тыс. бюджетов территориальных громад, добавил Минфин.

Согласно Бюджетному кодексу, местные бюджеты должны быть утверждены до 25 декабря года, предшествующего плановому.

Теги: #бюджет #тергромады
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:15 04.01.2021
Дефицит общего фонда госбюджета-2020 составил 215,5 млрд грн при плане 274,5 млрд грн - Минфин

Дефицит общего фонда госбюджета-2020 составил 215,5 млрд грн при плане 274,5 млрд грн - Минфин

21:29 01.01.2021
Конгресс США утвердил военный бюджет с санкциями против "Северного потока 2" в обход вето Трампа

Конгресс США утвердил военный бюджет с санкциями против "Северного потока 2" в обход вето Трампа

09:23 31.12.2020
Сенат США проголосует в пятницу по оборонному бюджету, включающему ужесточение санкций в отношении "Северного потока 2"

Сенат США проголосует в пятницу по оборонному бюджету, включающему ужесточение санкций в отношении "Северного потока 2"

03:18 31.12.2020
Сенат США проголосует в пятницу по оборонному бюджету, включающему ужесточение санкций в отношении "Северного потока 2"

Сенат США проголосует в пятницу по оборонному бюджету, включающему ужесточение санкций в отношении "Северного потока 2"

03:31 30.12.2020
Львовский горсовет утвердил бюджет на 2021 год

Львовский горсовет утвердил бюджет на 2021 год

03:13 29.12.2020
Палата представителей США одобрила законопроект об оборонном бюджете, несмотря на вето Трампа

Палата представителей США одобрила законопроект об оборонном бюджете, несмотря на вето Трампа

17:56 28.12.2020
Госбюджет-2021 предусматривает дефицит в 5,5% ВВП или 246 млрд грн

Госбюджет-2021 предусматривает дефицит в 5,5% ВВП или 246 млрд грн

17:50 28.12.2020
В госбюджете-2021 на дороги предусмотрено 81,3 млрд грн

В госбюджете-2021 на дороги предусмотрено 81,3 млрд грн

17:25 28.12.2020
Киев заложил 6,2 млрд грн на здравоохранение в бюджете на 2021г

Киев заложил 6,2 млрд грн на здравоохранение в бюджете на 2021г

17:06 28.12.2020
В госбюджете-2021 заложено повышение зарплат медикам на 30% - Минфин

В госбюджете-2021 заложено повышение зарплат медикам на 30% - Минфин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году до 3%

Мировая экономика вырастет на 4% в 2021 году - прогноз ВБ

Ferrexpo объявило специальные промежуточные дивиденды $0,132 на акцию

Дефицит общего фонда госбюджета-2020 составил 215,5 млрд грн при плане 274,5 млрд грн - Минфин

Deutsche Bank в конце 2020г одолжил Украине $340,7 млн - Минфин

ПОСЛЕДНЕЕ

Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году до 3%

НКРЭКУ перенесла принятие решения о распределении "ГарПоком" средств на погашение задолженности 2020 перед электрогенерацией

"Газпром" в начале 2021 сократил транзит газа через Украину почти на треть - ОГТСУ

"Метинвест" и Lanebrook намерены сократить уставный капитал ЮГОКа на 25,8% путем аннулирования ранее выкупленных акций

"Нафтогаз Украины" приобрел "Надра Юзовская" за $15 млн ‒ глава "Надра Украины"

ЕИБ предоставит EUR30 млн кредита Правэкс Банку для финансирования развития малых и средних предприятий

АСС и ЕБА присоединились к призывам к правительству не допустить блокирования погашения долгов перед ВИЭ за счет кредитов "Укрэнерго"

Мировая экономика вырастет на 4% в 2021 году - прогноз ВБ

"Укравтодор" установил площадку WIM на автодороге М-14

"Нафтогаз" и ПУМБ расширили количество отделений, в которых можно заключить контракт на поставку газа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА