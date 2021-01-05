Экономика

18:56 05.01.2021

ЕИБ предоставит EUR30 млн кредита Правэкс Банку для финансирования развития малых и средних предприятий

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ЕИБ предоставит EUR30 млн кредита Правэкс Банку для финансирования развития малых и средних предприятий

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) 30 декабря подписал проект предоставления Правэкс Банку (Киев) кредитной линии на EUR30 млн для финансирования развития малых и средних предприятий.

"Основная цель проекта - расширить доступ украинских малых и средних предприятий, а также компаний со средней капитализацией к доступному финансированию, чтобы помочь им пережить экономические последствия пандемии COVID-19", – сообщается на сайте ЕИБ во вторник.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 18 ноября утвердил без обсуждения проект письма о поддержке запроса на предоставление финансирования ЕИБ в размере до EUR30 млн для Правэкс Банка (Киев) для финансирования развития малых и средних предприятий.

Правэкс Банк основан в 1992 году. Единственным его акционером на начало 2020 года являлась Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 октября 2020 года по размеру общих активов Правэкс Банк занимал 26-е место (6,875 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.

 

Теги: #еиб #правэкс_банк #кредит
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