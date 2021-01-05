АСС и ЕБА присоединились к призывам к правительству не допустить блокирования погашения долгов перед ВИЭ за счет кредитов "Укрэнерго"

Американская торговая палата (АСС) и Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) считают недопустимым блокирование погашения накопившихся долгов перед ВИЭ-генерацией за счет кредитов НЭК "Укрэнерго" в государственных банках.

"31 декабря 2020 года компании-члены палаты были неприятно удивлены попыткой НКРЭКУ утвердить решение, связанное с кредитными договорами между ОСП и госбанками, которое содержит положения, четко запрещающее "Гарантированному покупателю" использовать полученные (от НЭК – ЭР) средства для погашения накопленного долга перед производителями э/э из ВИЭ", – говорится в письме АСС от 5 января к премьер-министру Денису Шмыгалю и главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку, имеющемся в распоряжении "Энергореформы".

"Если указанное или аналогичное положение относительно блокирования неотложного погашения 40% накопленной задолженности "ГарПока" перед ВИЭ будет утверждено НКРЭКУ во время заседания, запланированного на 6 января или любую другую дату, это подорвет договоренности, достигнутые правительством и инвесторами на протяжении 2020 года", – отметила АСС.

В письме подчеркивается, что в отсутствие других источников погашения долгов, и учитывая ряд публичных заявлений со стороны властей, эксперты компаний-членов палаты имели все основания считать, что таким источником станет привлечение "Укрэнерго" кредитных средств для расчетов с "ГарПоком" с целью его расчетов с ВИЭ.

При этом АСС акцентировала внимание, что ни один из предусмотренных меморандумом с инвесторами и законом №810-IX механизмов погашения долгов не был задействован. В частности, в бюджете-2021 не предусмотрены расходы для оплаты не менее 20% годовой прогнозной выработки э/э из ВИЭ, а также не состоялся выпуск ОВГЗ для расчетов с ВИЭ-генерацией. Кроме того, в письме указывается, что тариф ОСП на передачу э/э утвержден на недостаточном для осуществления платежей ВИЭ уровне (293,93 грн/МВт-ч без НДС – ЭР), вследствие чего дефицит "ГарПока" по оплате зеленых тарифов в текущем году достигнет 20-25% текущих платежей.

С подобным заявлением во вторник выступила также Европейская бизнес-ассоциация, призвав правительство выполнить обязательства по меморандуму и не допустить нарушения прав инвесторов в ВИЭ путем принятия решений НКРЭКУ, противоречащих ранее достигнутым обязательствам.

"Такое решение Регулятора наряду с отсутствием действий правительства по имплементации закона №810-IX будет явным признаком того, что Украина не желает выполнять свои обязательства перед инвесторами, и это будет иметь непоправимые последствия для инвестиционного климата страны", – указано на сайте ЕБА.

Как сообщалось, накануне Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА) и Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА) призвали правительство и энергорегулятора использовать возможность погашения долгов перед ВИЭ-генерацией за счет кредитов НЭК "Укрэнерго" от госбанков.

Согласно повестке дня заседания НКРЭКУ на 6 января, запланировано принятие решения об урегулировании долгов на рынке электроэнергии, но сам проект отсутствует.

НКРЭКУ 31 декабря, согласовала договоры о получении кредитов НЭК "Укрэнерго" у АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк" и АО "Укрэксимбанк" на осуществление расчетов с ГП "Гарантированный покупатель" для погашения им долгов перед производителями электроэнергии.

В то же время Нацкомиссия воздержалась от принятия пункта постановления, в котором "ГарПоку" предписывалось полученные от "Укрэнерго" в рамках кредитов средства направить на погашение накопленной в 2020 году задолженности перед генерацией, кроме задолженности перед ВИЭ-генерацией, сложившейся на 1 августа 2020 года. При этом в проекте постановления отмечалось, что погашение этой задолженности предусматривалось путем ОВГЗ согласно закону об условиях поддержки ВИЭ №810.

В комментарии "Энергореформе" после заседания член комиссии Ольга Бабий отметила, что регулятор даст рекомендации "ГарПоку" по распределению средств, полученных от "Укрэнерго" для погашения долгов перед производителями электроэнергии после окончательного утверждения их объема.

"Увидим, какая сумма кредита будет привлечена "Укрэнерго", и тогда будем давать рекомендации "ГарПоку", как их распределить. Мы стремимся к тому, чтобы наше регуляторное действие не навредило ни "Энергоатому", ни ВИЭ-генерации", – сказала она.

Кабинет министров в начале декабря 2020 года решил предоставить НЭК "Укрэнерго" государственные гарантии под привлечение кредита в объеме 11,3 млрд грн для расчетов с "ГарПоком".

Правительство по меморандуму с производителями ВИЭ обязалось погасить 40% накопленной на 1 августа 2020 года (на момент вступления в силу норм закона №810-IX о снижении "зеленых" тарифов и обязательствах о погашении долгов) в четвертом квартале 2020 года, что составляет 8,96 млрд грн.

По расчетам "Энергореформы", исходя из указанных на сайте "ГарПока" данных по состоянию на 5 января 2021 года, его долг за "зеленую" электроэнергию составляет 25,14 млрд грн, снизившись по сравнению с данными на 16 декабря на 0,73 млрд грн (минус 2,8%).

Долг ГП перед "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" за приобретенную для населения электроэнергию – 7,8 млрд грн. Из них перед НАЭК – 7,4 млрд грн. По сравнению с данными на 16 декабря долг снизился на 0,3 млрд.