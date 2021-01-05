Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,25 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 28,250 грн/$1 с 28,445 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 28,24-28,26 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке во вторник ослабился до 28,46 грн/$1 с 28,42 грн/$1 в понедельник.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 6 января – до 28,4028 грн/$1 с 28,4310 грн/$1 накануне.