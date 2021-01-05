Мировая экономика вырастет на 4% в 2021 году - прогноз ВБ

Мировая экономика может вырасти на 4% в 2021 году при условии, что начавшееся внедрение вакцин от COVID-19 будет продолжаться в широких масштабах в течение всего года, говорится в январском докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP).

Однако, по всей вероятности, восстановление экономики будет вялым в отсутствие более решительных действий политиков по обузданию пандемии коронавируса и реализации реформ, способствующих росту инвестиций, отмечают в ВБ.

"Хотя мировая экономика снова растет после падения на 4,3% в 2020 году, пандемия привела к массе жертв и заболевших, ввергла миллионы людей в бедность, и впереди у нас, возможно, длительный период низкой экономической активности и низких доходов, - говорится в докладе ВБ. - Приоритетные задачи политиков на ближайшее время - ограничение распространения COVID-19, обеспечение оперативного и широкомасштабного внедрения вакцин. Чтобы поддержать восстановление экономики, властям также необходимо создать условия для осуществления цикла инвестиционной деятельности, направленного на обеспечение устойчивого роста экономики, в меньшей степени зависимого от государственных заимствований", - отмечается в докладе ВБ.

Согласно прогнозу ВБ, ВВП США в 2021 году вырастет на 3,5%, еврозоны - на 3,6%, Японии - на 2,5%. В 2020 году американская экономика, по оценкам ВБ, снизилась на 3,6%, экономика еврозоны - на 7,4%, Японии - на 5,3%.

Китайская экономика, как ожидается, вырастет на 7,9% в текущем году после повышения на 2% в 2020 году.