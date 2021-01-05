Экономика

18:23 05.01.2021

"Укравтодор" установил площадку WIM на автодороге М-14

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"Укравтодор" установил площадку WIM на автодороге М-14

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") установило площадку WIM ("Взвешивание в движении") на дороге М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на г Таганрог) возле пгт Мангуш в Донецкой обл. (км 617 + 500 – км 618 + 500).

Как сообщило агентство на своей странице в Facebook во вторник, площадку уже начали тестировать.

По данным "Укравтодора", на площадке снизили проезжую часть, обустроили асфальтобетонное покрытие, металлическую конструкцию, повесили необходимое оборудование.

Кроме того, в рамках текущего среднего ремонта обустроена обочина, установлены дорожные знаки барьерное ограждение возле площадки WIM.

Как сообщалось, в 2021 году "Укравтодор" планирует запустить 60 комплексов WiM.

Теги: #укравтодор #участок
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