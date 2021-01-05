Экономика

18:09 05.01.2021

"Нафтогаз" и ПУМБ расширили количество отделений, в которых можно заключить контракт на поставку газа

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"Нафтогаз" и ПУМБ расширили количество отделений, в которых можно заключить контракт на поставку газа

Газопоставляющая компания (ГПК) "Нафтогаз" договорилась с Первым украинским международным банком (ПУМБ) об увеличении количества партнерских отделений банка, в которых можно заключить контракт на поставку газа бытовым потребителям (населению), в 5,2 раза – до 145 отделений.

Согласно пресс-релизу компании, подключиться к ГПК "Нафтогаз" можно будет отделениях ПУМБ в 19 областях, в частности: в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Волынской, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

В "Нафтогазе" напомнили, что для оформления подключения необходимо иметь при себе паспорт, ИНН, EIC-код и документ о праве собственности на жилье.

Как сообщалось по состоянию на октябрь 2020 года подключиться к ГПК "Нафтогаз" можно было в 27 отделениях ПУМБ во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Волынской, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях.

В конце декабря "Нафтогаз" начал сотрудничество Ощадбанком, благодаря которому с середины января 2021 года в отделениях банка можно будет заключить договор о поставках газа.

Ранее руководители "Нафтогаза" анонсировали заключение партнерства с ПриватБанком и "Укрпоштой".

В настоящее время бытовой потребитель может перейти к "Нафтогазу", как к поставщику газа, и заключить с ним месячный или годовой контракт через сайт ГПК "Нафтогаз" (gas.ua).

Как сообщалось, с 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям. С августа цены на газ для своих бытовых клиентов и бизнеса (юрлиц) каждый поставщик определяет самостоятельно.

ГПК "Нафтогаз" является подразделением одноименной группы. В сферу деятельности ГПК на сегодня входят поставки газа и электроэнергии бытовым потребителям и бизнесу.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%). 

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 7-е место (80,499 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

 

Теги: #нафтогаз #пумб
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