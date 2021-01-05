Правительство изменило размеры минимальных страховых сумм за причиненный в гражданской авиации вред

Кабинет министров Украины одобрил изменения в порядок и правила осуществления обязательного авиационного страхования гражданской авиации, что устанавливают новые размеры минимальных страховых сумм (лимитов ответственности) за вред, причиненный вследствие задержки при перевозке пассажиров, а также за вред, причиненный багажу, грузу или почте.

"Еще в 2008 году мы присоединились к Конвенции об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, подписанной в Монреале в 1999 году. Этот документ определяет размеры минимальных страховых сумм (т.н. лимитов ответственности) авиаперевозчика за вред, причиненный в связи с задержкой, или ущерб, причиненный багажу, грузу или почте. ИКАО пересматривает данные лимиты каждые пять лет, учитывая коэффициент инфляции, и уведомляет об изменении пределов ответственности. Поэтому в связи с этим мы также должны были привести в соответствие необходимые нормативно-правовые акты", - цитирует пресс-служба Министерства инфраструктуры главу ведомства Владислава Криклия во вторник.

Министерство отмечает, что 28 июня 2019 года ИКАО сообщила о пересмотре в текущем году лимитов ответственности и предоставила обновленные лимиты ответственности, которые применяются с 28 декабря 2019 года.