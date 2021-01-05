Экономика

17:48 05.01.2021

Кабмин выделил 20 млн грн на предоставление гумпомощи Хорватии

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Кабмин выделил 20 млн грн на предоставление гумпомощи Хорватии

Кабинет министров Украины выделил 20 млн грн на предоставление гуманитарной помощи Республике Хорватия в связи с произошедшим землетрясением.

"Правительство приняло решение выделить Министерству иностранных дел 20 млн гривень для предоставления гуманитарной помощи Республике Хорватия", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В связи с этим Кабмин поручил Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Теги: #хорватия #украина #гумпомощь
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