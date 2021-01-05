Экономика

17:05 05.01.2021

Возобновленный импорт электроэнергии из Беларуси с начала года составил 7,41 тыс. МВт-ч – "Укрэнерго"

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Возобновленный с начала года импорт электроэнергии в Украину из Беларуси по состоянию на 5 января составил 7,41 тыс. МВт-ч, сообщила НЭК "Укрэнерго".

"3 января с 1:00 по киевскому времени начался импорт электроэнергии из Беларуси, составивший за сутки 3,45 тыс. МВт-ч. 4 января импорт из этого же направления продолжался все сутки и составил 3,96 тыс. МВт-ч. Импорт из России отсутствует", –в сообщается на сайте НЭК во вторник.

В то же время в НЭК отметили, что оснований для ограничений импорта/экспорта электроэнергии, ранее предусмотренных законом о рынке э/э, не существует, поскольку полномочия НКРЭКУ по аннулированию аукционов по доступу к межгосударственным сечениям со странами - не членами Энергосообщества ограничивались 2020 годом.

ОСП должен предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных сечений, указано в сообщении "Укрэнерго".

При этом там подчеркнули, что графики импорта/экспорта всегда согласовываются только в тех объемах, которые позволяют гарантировать соблюдение операционной безопасности системы и, в частности, необходимого объема резервов для ее балансирования.

"На данный момент в связи с сезонным повышением объемов потребления э/э наличие импорта не приводит к нарушению границ операционной безопасности", – отмечено в сообщении.

Согласно обновленным на сайте "Укрэнерго" результатам суточных аукционов по доступу к межгосударственным сечениям, мощности на 1 января были выкуплены компаниями ООО "ДЭ Трейдинг" и ООО "Днипросталь-энерго" – 1200 МВт (по 50 МВт каждый час) и 540 МВт (по 60 МВт в первые четыре и последние 5 часов суток) соответственно, на 2 января мощность в 3 МВт (по 1 МВт с 13.00 до 15.00) выкупило ООО "Д. Трейдинг", на 3 января 660 МВт (по 60 МВт в первые пять часов суток и в последние 6 часов суток) выкупило ООО "Днипросталь-Энерго".

Результаты аукционов на 4-6 января таковы: ООО "ДЭ Трейдинг" – 1200 МВт (по 50 МВт на все часы суток), ООО "Днипросталь-Энерго" – 420 МВт (по 6 МВт в первые четыре и последние три часа суток) и ООО "ЭРУ Трейдинг" – 2400 МВт (по 100 МВт ежечасно).

Как сообщалось, 14 декабря 2020 года в Раде зарегистрирован законопроект №4493 о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии относительно продления до 31 декабря 2021 года полномочий Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ограничивать доступную пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах в части межгосударственных сечений между Украиной и странами-не членами Энергосообщества, а также аннулировать результаты годового аукциона по распределению пропускной способности таких сечений.

Согласно действующему закону о рынке э/э, этих полномочий, определенных решением парламента от 4 декабря 2019 года, регулятор лишается с 1 января 2021 года.

В связи с этим НКРЭКУ 14 декабря 2020 года исключила из постановления №766 от 8 апреля того же года норму, направленную на реализацию закона о рынке электроэнергии относительно ограничений регулятором пропускной способности в части межгосударственных сечений со странами-не членами Энергосообщества.

В апреле НЭК "Укрэнерго" во исполнение постановления НКРЭКУ отменила результаты всех годовых аукционов на 2020 год по распределению доступа к межгосударственным сечениям с Российской Федерацией и Беларусью для осуществления экспортно-импортных операций, период поставки по которым приходится на карантин и 30 дней после его завершения.

 

Теги: #укрэнерго #импорт #беларусь
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