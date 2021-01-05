Экономика

16:46 05.01.2021

Кабмин обновил классификацию и единые требования к конструкции и техсостоянию колесных транспортных средств

1 мин читать
Кабмин обновил классификацию и единые требования к конструкции и техсостоянию колесных транспортных средств

Кабинет министров Украины одобрил изменения в классификацию и единые требования к конструкции и техническому состоянию колесных транспортных средств, которые эксплуатируются.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия во вторник, данными изменениями вводятся новые категории колесных транспортных средств, в частности, L1е - L7е (мототехника) и разделение на классы категории М2 и М3 (легковые автомобили и автобусы).

"На сегодняшний день в Европейском Союзе появилось значительное количество транспортных средств, которые относятся к категориям и подкатегориям, и которые отсутствуют в отечественном законодательстве, в связи с чем не могут импортироваться в Украину и использоваться на дорогах общего пользования. Особенно это касается категории L, среди которых значительное количество имеют электрический двигатель и повышенную мобильность, что особенно важно для крупных городов. Принятое сегодня правительством решение не только соответствует последним изменениям Женевского соглашения 1958 года и законодательства ЕС, но и актуализирует украинскую нормативно-правовую базу, приближая нас к европейским современным стандартам", - цитирует пресс-служба министра.

По его словам, одобренные изменения также регулируют вопросы относительно документов, подтверждающих классификацию колесного транспортного средства, во избежание разногласий в их классификации.

 

Теги: #транспорт #средства #классификация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:01 05.01.2021
Ж/д сообщение во время январского "локдауна" будет полностью обеспечено – "УЗ"

Ж/д сообщение во время январского "локдауна" будет полностью обеспечено – "УЗ"

02:24 05.01.2021
Омелян: За 2020 Украина закупила почти 400 троллейбусов и трамваев, есть необходимость в господдержке отечественного производителя

Омелян: За 2020 Украина закупила почти 400 троллейбусов и трамваев, есть необходимость в господдержке отечественного производителя

12:26 04.01.2021
Киев отложил введение автоматической системы учета проезда в городских маршрутках до 1 июля

Киев отложил введение автоматической системы учета проезда в городских маршрутках до 1 июля

06:00 03.01.2021
В китайском городе Хэйхэ из-за эпидемиологической обстановки прекращено движение общественного транспорта

В китайском городе Хэйхэ из-за эпидемиологической обстановки прекращено движение общественного транспорта

13:39 29.12.2020
Дефицит средств "Энергоатома" в рамках обновленного ПСО по населению в I кв. 2021 достигнет 4 млрд грн

Дефицит средств "Энергоатома" в рамках обновленного ПСО по населению в I кв. 2021 достигнет 4 млрд грн

13:33 29.12.2020
Агрокомпании выбрали все предусмотренные средства по программам господдержки - Минэкономики

Агрокомпании выбрали все предусмотренные средства по программам господдержки - Минэкономики

17:25 25.12.2020
Дороги "Большого строительства" всегда будут бесплатными - "Укравтодор"

Дороги "Большого строительства" всегда будут бесплатными - "Укравтодор"

18:09 22.12.2020
Криклий пригласил турецкую Gulermak к участию в реализации инвестпроектов в транспортном секторе Украины

Криклий пригласил турецкую Gulermak к участию в реализации инвестпроектов в транспортном секторе Украины

14:22 22.12.2020
Киевсовет направил сэкономленные 422 млн грн на лечение больных COVID-19 – Кличко

Киевсовет направил сэкономленные 422 млн грн на лечение больных COVID-19 – Кличко

12:32 16.12.2020
Общественный транспорт Киева будет работать во время локдауна - Кличко

Общественный транспорт Киева будет работать во время локдауна - Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ferrexpo объявило специальные промежуточные дивиденды $0,132 на акцию

Дефицит общего фонда госбюджета-2020 составил 215,5 млрд грн при плане 274,5 млрд грн - Минфин

Deutsche Bank в конце 2020г одолжил Украине $340,7 млн - Минфин

Витренко предлагает продажу "Энергоатомом" э/э "уязвимым" потребителям по себестоимости "плюс" 10%, остаток – по рыночным ценам

Транзит газа через ГТС Украины в 2020г снизился на 38%

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 6 тыс. бюджетных потребителей с 1 января переведены на покупку э/э у поставщика "последней надежды"

Ассоциация ритейлеров Украины предлагает компромиссный вариант ограничений для торговых сетей на время локдауна

Аэропорт "Львов" в 2020 снизил пассажиропоток в 2,5 раза, нарастил грузопоток в 2,2 раза

Турция в 2020 году увеличила импорт газа на 7%, вернувшись к уровню потребления 2018

Гендиректор "Харьковских теплосетей" уволен, поскольку "не оправдал доверия" - секретарь горсовета

Снижение ПЦР-тестирования на COVID-19 можно объяснить запуском тестов на антиген, на снижение заболеваемости это не влияет – KSE

Уровень расчетов "ГарПока" с производителями э/э из ВИЭ за 2020г составил 47,7%

Разработка сайтов и сервисов может освобождаться от уплаты НДС - Минфин

Великобритания представила меры поддержки бизнеса объемом 4,6 млрд фунтов на фоне нового локдауна

ФГИ готовит конкурс по отбору советников для приватизации облэнерго

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА