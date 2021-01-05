Кабмин обновил классификацию и единые требования к конструкции и техсостоянию колесных транспортных средств

Кабинет министров Украины одобрил изменения в классификацию и единые требования к конструкции и техническому состоянию колесных транспортных средств, которые эксплуатируются.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия во вторник, данными изменениями вводятся новые категории колесных транспортных средств, в частности, L1е - L7е (мототехника) и разделение на классы категории М2 и М3 (легковые автомобили и автобусы).

"На сегодняшний день в Европейском Союзе появилось значительное количество транспортных средств, которые относятся к категориям и подкатегориям, и которые отсутствуют в отечественном законодательстве, в связи с чем не могут импортироваться в Украину и использоваться на дорогах общего пользования. Особенно это касается категории L, среди которых значительное количество имеют электрический двигатель и повышенную мобильность, что особенно важно для крупных городов. Принятое сегодня правительством решение не только соответствует последним изменениям Женевского соглашения 1958 года и законодательства ЕС, но и актуализирует украинскую нормативно-правовую базу, приближая нас к европейским современным стандартам", - цитирует пресс-служба министра.

По его словам, одобренные изменения также регулируют вопросы относительно документов, подтверждающих классификацию колесного транспортного средства, во избежание разногласий в их классификации.