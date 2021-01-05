Более 6 тыс. бюджетных потребителей с 1 января переведены на покупку э/э у поставщика "последней надежды"

С 1 января 2021 года 6097 бюджетных потребителей в 13 областях Украины переведены операторами системы распределения (ОСР) на покупку электроэнергии у поставщика "последней надежды" (ППН), сообщила директор компании "Трансэнергоконсалтинг" Светлана Голикова в Фейсбуке.

"По состоянию на 11:35 4.01.2021 получена информация от 13 операторов системы распределения о переводе на поставки поставщика "последней надежды» с 01.01.2021 - 6097 потребителей, большинство из которых - бюджетные учреждения и организации: больницы, объединения территориальных громад, отделы образования, школы", ‒ проинформировала она.

Голикова напомнила, что до 1 января 2021 года бюджетные потребители покупали электроэнергию у поставщиков универсальных услуг (ПУУ).

Как считают участники рынка, основными причинами смены поставщика стали незавершенность административной реформы в стране, а также общая коммерческая непривлекательность бюджетных потребителей для поставщиков в силу расчетов бюджетников за электроэнергию по факту на период действия карантина.

Согласно закону о рынке электрической энергии, список потребителей, получивших право на гарантированные энергопоставки со стороны ПУУ, помимо малых небытовых потребителей до 50 кВт мощности, был также расширен на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года на все бюджетные организации, независимо от мощности потребления, а также на всех потребителей до 150 кВт.

Таким образом, по состоянию на 1 января 2021 года ПУУ сохранили за собой обязательства гарантированных поставок электроэнергии исключительно малым небытовым потребителям мощностью до 50 кВт.

"Всех бюджетников предупреждали, чтобы они нашли поставщика, который будет работать с 1 января, так как они теряют право на обязательную универсальную услугу, для возможности получения которой необходимо было провести тендер. Я так понимаю, что тендеры они провели, но большинство поставщиков на них не пришло по той простой причине, что бюджетные потребители рассчитываются по факту и поставщики не захотели брать на себя финансовые риски. Поскольку тендеры были сорваны, то операторы систем распределения (ОСР), согласно правилам рынка, перевели потребителей на поставщика "последней надежды" на 90 дней", ‒ сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель одной из украинских консалтинговых компаний, работающей в энергетической сфере.

Согласно закону, ППН, функции которого в Украине выполняет госпредприятие "Укринтерэнерго", обязан отключать от электроэнергии потребителей, которые не смогут найти нового поставщика в течение 90 дней.

Еще одной причиной вынужденного перевода бюджетных потребителей к ППН участники рынка называют незавершенность административной реформы, в силу чего многие бюджетные учреждения не успели получить новый юридический статус.