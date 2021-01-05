Аэропорт "Львов" в 2020 снизил пассажиропоток в 2,5 раза, нарастил грузопоток в 2,2 раза

Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого в 2020 году снизил пассажиропоток до 878,5 тыс. чел., что в 2,5 раза меньше, чем в 2019 году (2,218 млн чел.).

Соответствующие данные предоставили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе аэропорта.

Согласно ее данным, в декабре-2020 пассажиропоток составил 47,9 тыс. чел. (в декабре-2019 - 171,9 тыс.).

В целом в прошедшем году количество рейсов на прилет/вылет из аэропорта составило 9,916 тыс. (декабрь-2020 – 746), что в 1,9 раза меньше, чем годом ранее – 18,982 тыс. (декабрь-2019 – 1441).

При этом, как отмечают в аэропорту, грузопоток в 2020 году вырос в 2,2 раза – до 2281,7 тонн (декабрь-2020 – 257,7 тонн). В 2019 году этот показатель составил 1006,1 тонны (декабрь-2019 – 147,3 тонны).

По данным пресс-службы аэропорта, 2020 год закончился без убытков.

Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого расположен в 6 км к югу от центра города. Новый аэровокзальный комплекс, построенный к Евро-2012, введен в эксплуатацию 12 апреля 2012 года. Новый терминал общей площадью 39 тыс. кв. м имеет девять выходов на посадку, 28 стоек регистрации, два киоска саморегистрации, 18 пунктов прохождения паспортного контроля и 12 пунктов прохождения на предмет авиационной безопасности.

Основными направлениями международного сообщения, обслуживаемыми аэропортом, являются Варшава, Стамбул, Мюнхен, Вена, Баку, Салоники, Мадрид, Рим, Тель-Авив, Болонья, Радом, Ираклион, Минск, Бургас.

Пассажиропоток международного аэропорта "Львов" в 2019 году составил 2,218 млн чел., что на 38,8% больше, чем за 2018 год.