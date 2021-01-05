Гендиректор "Харьковских теплосетей" уволен, поскольку "не оправдал доверия" - секретарь горсовета

Генеральный директор КП "Харьковские тепловые сети" (ХТС) Сергей Андреев уволен с занимаемой должности.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, об этом сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов на рабочем совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства во вторник.

"За годы работы Сергея Андреева предприятие не показало положительных результатов... Считаю, что человек не оправдал нашего доверия, поэтому и был уволен с занимаемой должности", - цитирует Терехова пресс-служба.

Он напомнил о проблемах с запуском тепла в начале отопительного сезона и о проблемах с подачей горячей воды в городе.

"Каждый запуск отопительного сезона был очень тяжелым, и нам вместе с главами администраций приходилось работать круглосуточно, чтобы запустить тепло в дома горожан Постоянные проблемы с горячей водой, теплоснабжением, огромное количество разрытий, которые сегодня не украшают наш город, это все - результат деятельности "Харьковских тепловых сетей", - сказал Терехов.

По его словам, на должность нового руководителя ХТС будет выбран кризис-менеджер.

"Мы понимаем, что, во-первых, нам важно сохранить коллектив и обеспечить его нормальными заработными платами; во-вторых, нужно обеспечить бесперебойное водоснабжение горячей водой и бесперебойное отопление в домах горожан. Сейчас я рассматриваю две кандидатуры на эту должность и наиболее оптимальную назначу до конца дня", - сказал Терехов.

С.Андреев в сфере коммунальной теплоэнергетики работал с 1985 года, с 2003-го был бессменным руководителем "Харьковских теплосетей". Последние несколько лет его руководства ХТС сопровождались серьезными проблемами и скандалами в работе предприятия. Так, в конце отопительного сезона 2017/2018 гг. из-за серии крупных аварий на теплосетях без отопления осталось более тысячи жилых домов, а также школы, детсад и медучреждения. В декабре 2018 года из-за длительного отсутствия (по полгода и больше) горячей воды в ряде микрорайонах города тогдашний городской голова Геннадий Кернес пообещал "потерять" Андреева, если к Новому году харьковчане проблема не будет решена. Однако в последующие два года проблемы с запуском тепла и подачей горячей воды сохранились.