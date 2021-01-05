Экономика

14:58 05.01.2021

Снижение ПЦР-тестирования на COVID-19 можно объяснить запуском тестов на антиген, на снижение заболеваемости это не влияет – KSE

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Снижение ПЦР-тестирования на COVID-19 можно объяснить запуском тестов на антиген, на снижение заболеваемости это не влияет – KSE

Снижение объема ПЦР-тестирования на COVID-19 можно объяснить запуском тестов на антиген, однако на уровень заболеваемости снижение количества тестов не влияет, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

Руководитель ключевых проектов KSE Юрий Ганиченко в ходе еженедельного брифинга KSE, в частности, обратил внимание, что в конце 2020 года было отмечено снижение количества ПЦР-тестов.

"Это снижение частично поясняется тем, что с середины декабря был принят новый подход к тестированию и лицам, подпадающим под подозрение на COVID-19, по результатам теста на антиген было разрешено не дублировать эти результаты ПЦР-тестом", - сказал он.

Вместе с тем Ганиченко подчеркнул, что снижение количества ПЦР-тестирований можно объяснить также тем, что "стали меньше направлять на тестирование", но в настоящее время нет подтверждений влияния этого фактора.

При этом он отметил, что с 9 декабря количество выявленных случаев находится "на своеобразном плато 10-12тыс. случаев".

"Мы можем сказать, что с декабря не было значительных изменений в заболеваемости, несмотря на то, что выявленных случаев стало меньше в официальной статистике", - сказал он.

В свою очередь, руководитель центра экономики здравоохранения KSE, экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк отметил, что в настоящее время "природа этого плато до конца не изучена".

"Очень важно избегать иллюзии того, что какие-то индикаторы и меры на что-то влияли. С ноября до января принятые меры жили своей жизнью, а статистика своей. Причина этого – чрезвычайно низкое выявление и то, что мы чрезвычайно мало тестируем. Через нашу систему тестирования мы видим только малую долю реальности, она касается только очень больных людей", - сказал он.

Комментируя целесообразность введения карантина с 8 января, Ковтонюк отметил, что "карантин - это экстренная мера, очень странно планировать экстренную меру, решение отложить карантин выглядело странно".

"Говорить, нужен ли карантин сейчас, очень трудно, потому, что логику такого решения понять трудно с точки зрения контроля за пандемией, пока в Украине нет роста заболеваемости, а мы видим, что роста нет", - сказал он.

Теги: #пцр_тестирование #kse
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