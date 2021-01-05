Экономика

14:04 05.01.2021

"УЗ" во время новогодних праздников перевезла в дальнем сообщении почти 200 тыс. пассажиров

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"УЗ" во время новогодних праздников перевезла в дальнем сообщении почти 200 тыс. пассажиров

АО "Укрзализныця" (УЗ) во время новогодних праздников (с 31 декабря 2020 года по 3 января 2021 года) перевезла в дальнем сообщении 196,1 тыс. пассажиров, сообщила пресс-служба УЗ во вторник.

Согласно предоставленным данным, в скоростных поездах "Интерсити+" за указанный период было перевезено 33,1 тыс. пассажиров.

Наибольшим спросом пользовались поезда в западном направлении, в которых было перевезено 104 тыс. пассажиров, в том числе в поездах "Интерсити+" – 9,3 тыс. пассажиров.

"Укрзализныця" обеспечивает все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий и призывает пассажиров обязательно соблюдать масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком", - добавили в компании.

Теги: #пассажиропоток #уз #праздники
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