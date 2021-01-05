Экономика

12:15 05.01.2021

"Нова Пошта" хочет открыть 40 бизнес-отделений в 2021, ищет соинвесторов

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"Нова Пошта" хочет открыть 40 бизнес-отделений в 2021, ищет соинвесторов

Группа компаний "Нова Пошта" вводит новую концепцию отделений, которые будут предоставлять полный спектр услуг для бизнес-клиентов и фактически заменят существующие грузовые отделения оператора.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, в планах открыть 40 таких бизнес-отделений в 2021 году в городах-миллионниках, областных центрах и некоторых крупных районных центрах.

"У "Новой Пошты" много бизнес-клиентов - это и игроки рынка электронной коммерции, большой бизнес и малые предприниматели, работающие в различных сферах. За годы работы с бизнесом мы уже хорошо изучили их потребности: они делают много отправок, доставляя "Новой Поштой" товары самого разного размера - от небольших ювелирных изделий до крупногабаритной техники. Очень ценят свое время и хотят получать качественные комплексные услуги быстро и удобно. Весь этот опыт мы учли при разработке концепции своих новых отделений", - цитирует пресс-служба СЕО "Новой Пошты" Александра Бульбу.

Компания отмечает, что ищет соинвесторов, чтобы построить "с нуля" новые отделения, которые будут ориентированы на потребности бизнес-клиентов. Модель партнерства - инвестор строит отделения за собственные средства, а "Нова Пошта" обязуется взять его в долгосрочную аренду.

"Новые бизнес-отделения будут располагаться в локациях с высокой концентрацией предприятий и развитой инфраструктурой: наличие подъездных путей, парковка для клиентов и тому подобное. Помещение отделения будет разделяться на фронт-офис и бэк-офис. Первый разделится на две зоны для оформления отправлений: до 30 кг и свыше 30 кг. В свою очередь в бэк-офисе будут находиться зоны обработки посылок и грузов, отдел упаковки и зона комфорта работников", - говорится в сообщении.

В "Новой Поште" также отметили, что отделения будут предоставлять полный спектр услуг для бизнеса: отправку и получение посылок и грузов, упаковку отправлений, финансовые услуги. Кроме того, в отделениях будут действовать зоны самообслуживания, где клиенты смогут сами быстро оформить свои отправления. Помимо этого, там будет работать экспресс-драйв, когда у клиентов будет возможность получать услуги "Новой Пошты" непосредственно на парковке, даже без посещения отделения. Возле самих отделений будет проведено озеленение территории.

Планируется, что площадь таких отделений будет составлять 800, 1100 или 1400 кв. м. Отделения площадью 800 кв. м будут строиться в районных центрах и некоторых областных, большие отделения - в городах-миллионниках и областных центрах.

"Для строительства бизнес-отделений "Нова Пошта" ищет надежных партнеров, с которыми мы сможем развивать долгосрочные отношения. Это может быть юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель, имеющие землю под строительство, опыт возведения подобных объектов и финансовую состоятельность для самостоятельного строительства. Предложения компания принимает по адресу: rentnp@novaposhta.ua", - подытожили в компании.

Теги: #нова_пошта #отделения #бизнес
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